Napokon: Otvara se studentima omiljena menza, SC objavio i radno vrijeme

U ponedjeljak 28. rujna 2026. svoja vrata ponovno otvara brza menza na Savskoj u Zagrebu. Pohani sir i tartar vraćaju se na studentske tanjure.

Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) obavijestili su da u ponedjeljak 28. rujna 2026. s radom počinje Express restoran na adresi Savska cesta 25. Radno vrijeme ove menze bit će od ponedjeljka do petka od 9 do 15 sati.

Podsjetimo, riječ je o jednoj od studentima najdražih menzi. Dodajmo da broj menija koje dnevno možete kupiti po subvencioniranoj cijeni ovisi o tome koju razinu prava na prehranu ostvarujete. Što to točno znači detaljno smo objasnili u ovom članku. Dobro je znati i da postoji šansa da vam fakultet duguje novac, u slučaju da vam dodijeli nižu razinu prava na iksici od one koju biste trebali imati.