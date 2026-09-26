Veliki uspjeh profesora Medicinskog: Rad im je objavljen u prestižnom znanstvenom časopisu

Profesori Medicinskog fakulteta u Rijeci pokazali su da CMV, virus kojim je zaražena većina odraslih ljudi, može otežati cijeljenje srca nakon udara.

Hrvatski znanstvenici i profesori Medicinskog fakulteta u Rijeci (MEDRI), u suradnji s kolegama sa Sveučilišta u Würzburgu u Njemačkoj, pokazali su da citomegalovirus (CMV), virus kojim je zaražena većina odraslih ljudi, može otežati cijeljenje srca nakon srčanog udara. Njihov rad objavljen je u časopisu Circulation Research, jednom od najuglednijih svjetskih časopisa u području kardiovaskularne znanosti.

Istraživači su na mišjem modelu pokazali da doživotna, latentna CMV infekcija u srcu stvara stanje tihe, kronične upale, koja nakon infarkta otežava cijeljenje i oporavak srčane funkcije. U bolesnika sa srčanim udarom jači imunološki odgovor na CMV bio je povezan sa slabijim oporavkom srčane funkcije. Istraživanje se oslanja na dugogodišnje iskustvo Centra za proteomiku u istraživanju citomegalovirusa, a bilo je i temelj za dobivanje Uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, kojim će se rad nastaviti i na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Rijeka.

Njihova imena su Marko Šustić, Maja Cokarić Brdovčak, Berislav Lisnić, Ema Bellulovich, Stipan Jonjić, Ilija Brizić, Jelena Materljan Franki i Mijo Golemac.