Država 'debelo' kasni s online upisima studenata, probili Fuchsov rok: Ovako se pravdaju

Ovo je 10 najmanjih fakulteta po broju studenata. Kod mnogih pronađeni nedostatci
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11:45 4 d 23.09.2026
27. rujan 2026.
Iako novi zakon iz 2022. jasno kaže da se svi upisi provode online, preko Središnjeg prijava ureda, za diplomske studije to još uvijek ne funkcionira.
Diljem države u tijeku su upisi na diplomske studije. Tek dio studenata upisivat će se online preko Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), na stranici diplomski.studij.hr što je pandan Postani studentu za prijediplomske studije. Naime, država već godinama kasni sa prilagodbom sustava koji bi takvo što omogućio.
Priča ide ovako. Novi Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti s kraja 2022. godine propisuje da Središnji prijavni ured provodi postupak upisa pristupnika na sva visoka učilišta za sve vrste i razine studija. U praksi to bi trebalo značiti da fakulteti upise ne provode po referadama i u svojim online sustavima, nego se svi studenti upisuju centralizirano, bilo na webu diplomski.studij.hr za diplomske studije bilo na Postani studentu za prijediplomske. No, pridržavanje te odredbe kaska u svim sustavima - u prijediplomskima studenti se također upisuju izvan sustava, iako sustav postoji, a to se pak zbog nedostatka prilagodbe sustava događa na diplomskoj razini.
Naime, još uvijek sva visoka učilišta nisu dio centraliziranih prijava za diplomske studije. Od ukupno 14 sveučilišta, što javnih što privatnih, uključeno je njih osam. Glede veleučilišta od njih 31 centralizirane upise ima njih 15. Primjerice, Sveučilište u Zagrebu kao najveće sveučilište s više od 60.000 studenata nije uključeno. Usporedbe radi, ukupno u Hrvatskoj ima 147.073 studenata. Na popisu centraliziranih nema ni javnog Sveučilišta u Dubrovniku. Od privatnih sveučilišta tu je jedino Hrvatsko katoličko sveučilište. Od većih veleučilišta tu su Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Rijeci, Veleučilište Šibenik i Veleučilište u Karlovcu.
Ovo je 10 najmanjih fakulteta po broju studenata. Kod mnogih pronađeni nedostatci
Na najmanjem visokom učilištu u Hrvatskoj studira 21 student. Fakultet pod Sveučilištem u Zagrebu na četvrtom je mjestu.
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Posebno zapinje za oko dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih svim visokim učilištima u veljači 2025. godine. U njemu naveli su kako zakon propisuje postupak upisa svih studija preko Središnjeg prijava ureda, no da se ta odredba ipak neće primjenjivati za sve u akademskoj godini 2025./26. To su odlučili nakon konzultacija s AZVO-om i na prijedlog visokih učilišta. Tako su iz centraliziranih upisa izuzeti diplomski studiji za koje se do sada nisu provodili upisi preko Središnjeg priajvnog ureda, svi studiji na stranim jezicima na svim razinama te poslijediplomski studiji na hrvatskom jeziku.
Ministarstvo se razjasnilo da su prijelazno razdoblje produžili 's obzirom na potrebe daljnje prilagodbe informacijskog sustava kojа nije dovršena zbog tehničkih razloga'. Radi se o NISpVU2 sustav koji je potreban da bi sva visoka učilišta bila dio centraliziranih upisa. Iako je Ministarstvo u dopisu napisalo kako će se novi informacijski sustav pripremiti i početi primjenjivati za upise u akademsku godinu 2026./27., što je sada, to se nije dogodilo. Sustav i dalje nije prilagođen te niz visokih učilišta i dalje ne provodi centralizirane upise.
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Iz Agencije za znanost i visoko obrazovenje (AZVO) potvrdili su nam da uključivanje svih visokih učilišta zahtijeva daljnju prilagodbu i nadogradnju informacijskog sustava te odgovarajuće tehničke kapacitete i podršku.
- U ovom trenutku nemamo precizne procjene kada bi sva visoka učilišta mogla provoditi upise na diplomsku razinu putem centraliziranog sustava, odgovorili su nam.
Dodali su kako centralizirani sustav upisa na diplomske studije AZVO-a koristi osam sveučilišta i 15 veleučilišta. Sustav prijava na diplomske studije u primjeni je od 2015. godine, vele, a broj visokih učilišta koja ga koriste postupno se povećava.
- Naglašavamo da Središnji prijavni ured obavlja niz poslova povezanih s postupkom upisa, uključujući provedbu upisnih postupaka, objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta, izradu ljestvica poretka, pružanje informacija o uvjetima upisa te zaprimanje zahtjeva vezanih uz vrednovanje i priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, napominju iz AZVO-a.
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AZVO-u smo pojasnili i kako Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti koji je na snazi od prosinca 2022. nalaže da Središnji prijavni ured provodi postupak upisa pristupnika na sva visoka učilišta za sve vrste i razine studija. Pitali smo ih je li onda ova situacija kršenje Zakona i tko je za nju odgovoran.
- Tumačenje zakonskih odredbi nije u nadležnosti AZVO-a, poručili su nam iz AZVO-a.
Upit smo poslali i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Do objave članka nisu odgovorili.
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