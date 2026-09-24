Faks Studentima stiglo važno upozorenje oko ugovora: 'Nakon tog datuma činite prekršaj!'

Studentima stiglo važno upozorenje oko ugovora: 'Nakon tog datuma činite prekršaj!'

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

24. rujan 2026.

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Studentima stiglo važno upozorenje oko ugovora: 'Nakon tog datuma činite prekršaj!'

Foto: srednja.hr

Uskoro započinje nova akademska godina i bliži se važan datum za studente koji rade i koji koriste subvencioniranu prehranu.

Uskoro započinje akademska godina, a dio studenata trenutačno radi posredstvom studentskih servisa. Studentski centar u Osijeku upozorio je studente da neki fakulteti još uvijek nisu regulirali pravo na rad u novoj akademskoj godini 2026./2027.

Neki nakon 15. listopada neće moći raditi

To znači da Studentski centar Osijek za te studente neće moći izdati ugovor za rad za razdoblje nakon 15. listopada 2026. U tom slučaju, upozorio je ovaj Studentski centar, studenti ne mogu raditi nakon spomenutog datuma.

- Nakon tog datuma, ukoliko upišete narednu godinu i fakultet vam dodijeli prava koja su vidljiva kroz informacijski sustav studentskih prava (ISSP) možete nastaviti raditi u razdoblju od 16. listopada 2026. do 31. listopada 2026. i dalje. Za nastavak rada nakon 15. listopada 2026. može se koristiti isti Ugovor u koji poslodavac prilikom popunjavanja unese razdoblje rada do 31. listopada 2026. (samo ukoliko su vam prava za rad produžena za akademsku godinu 2026./2027.). Studentski servis svakodnevno ažurira podatke i dodjeljuje pravo na rad onim studentima kojima je to fakultet odobrio i podatke poslao u ISSP. U suprotnom, nakon 15. listopada 2026. ne smiju više raditi i čine prekršaj!, upozorio je Studentski centar Osijek.

Naveli su i da će se samo uvidom u sustav ISSP utvrditi ispunjavaju li studenti uvjete za obavljanje studentskih poslova, a uvjerenje sa fakulteta nije potrebno donositi. Budući da studenti koji diplomiraju imaju pravo rada još tri mjeseca nakon diplomiranja, za one koji rade posredstvom SC-a Osijek propisano je pravilo da moraju dostaviti uvjerenje da su diplomirali kako bi mogli raditi ta dodatna tri mjeseca.

- Uvjerenje se može poslati na mail: [email protected] kao i svi upiti i nejasnoće ukoliko ih imate. Molimo da u mailu obavezno napišete broj studentske iskaznice, stoji u obavijesti SC-a Osijek.

Podsjetimo, sva svoja studentska prava u svakom trenutku možete provjeriti online, na ovoj poveznici.

Pripazite na pravo na prehranu

Svi studenti, ne samo osječki, trebali bi pripaziti i na još jedno pravo, ono na prehranu putem iksice. Naime, već sada imaju subvencije na iksicama i mogu jesti u menzama, no od 16. listopada studenti počinju ostvarivati prava na prehranu isključivo temeljem podataka zavedenih za tekuću akademsku godinu.

- Kako bi se mogla koristiti subvencija studentske prehrane, mora biti zaveden upis u akademsku godinu 2026./2027. u statusu redovitog studenta. Pravo na potporu ostvaruju samo studenti koji su stekli 18 ili više ECTS bodova u prethodnoj godini na trenutno upisanoj razini redovitog studija te 36 ECTS bodova u prethodne dvije uzastopne godine na istoj razini studija, stoji u ISSP sustavu Srca.

Drugim riječima, ako nakon 15. listopada primijetite da vam iksica 'ne prolazi' na blagajni u menzi, odmah se obratite referadi svog visokog učilišta jer je moguće da su vam podaci u sustavu pogrešno evidentirani.

Od sada se svi 18-godišnjaci mogu pretplatiti na portal srednja.hr putem kulturne iskaznice. Kako aktivirati pretplatu, doznajte ovdje.

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