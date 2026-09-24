Bio je naš čovjek na Olimpijadi, 'zadužio' je svojim rješenjima: 'Čuvat ćemo uspomenu'

U 82. godini preminuo je Boris Sakač, istaknuti hrvatski i međunarodni informatički stručnjak. Od njega oprostili su se iz Sveučilišnog računskog centra (Srce) gdje je Sakač nekad bio voditelj Sektora za specijalne projekte. Srce je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja se bavi izgradnjom, održavanjem i podrškom uporabe računalne, komunikacijske, posredničke, podatkovne i informacijske infrastrukture u znanosti i visokom obrazovanju.

- Njegova priča sa Srcem započela je 1978. godine, kad je preuzeo vođenje tima za razvoj informacijskog sustava Mediteranskih igara u Splitu. Bio je to početak niza projekata na kojima su informatički stručnjaci Srca okupljeni oko Borisa Sakača razvijali rješenja za velika međunarodna sportska natjecanja. Pod njegovim vodstvom nastajali su informacijski sustavi za Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984., Igre dobre volje u Moskvi 1986. i Univerzijadu u Zagrebu 1987. u kojima je Srce pružalo cjelokupnu informatičku potporu sportskim natjecanjima. Rješenja razvijena u tom razdoblju našla su primjenu i na kasnijim Olimpijskim igrama, u Calgaryju 1988., Albertvilleu 1992. i Lillehammeru 1994., objavili su iz Srca.

Nastavili su kako je Sakač svoje bogato iskustvo i iznimno znanje nastavio primjenjivati u Međunarodnom olimpijskom odboru, najprije kao informacijski stručnjak, a potom kao savjetnik za informacijsku tehnologiju. Dodali su da je u razgovoru rado isticao ljude s kojima je radio.

- Tim Srca bio je jezgra oko koje je okupljao stručnjake i iz drugih ustanova, stvarajući prostor za razmjenu znanja i razvoj novih ideja. Sposobnost povezivanja ljudi i povjerenje u njihovo znanje, uz njegovu stručnost i viziju, obilježili su njegov profesionalni rad. Srce mu je 2016. godine dodijelilo posebno priznanje za doprinos međunarodnoj prepoznatljivosti Srca i hrvatske informatike. Bio je osoba kojoj smo se rado obraćali za savjet, a on se uvijek s iznimnom radošću vraćao u Srce. Boris Sakač je ostavio trajan trag u povijesti Srca i u generacijama stručnjaka koje su s njim radile. S poštovanjem i zahvalnošću čuvat ćemo uspomenu na njega. Njegovoj obitelji i prijateljima upućujemo iskrenu sućut, stoji u oproštaju Srca.