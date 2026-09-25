Fuchsu stigao novi dopis, zahtjevi su jasni: Ključni pravilnik nije se mijenjao od 2013.

Predsjednice i predsjednik studentskih zborova sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Zadru i Puli uputili su zajednički apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) za unaprjeđenje sustava subvencionirane studentske prehrane. Sve na temelju anketa o prehrani koje su proveli.

Naglašavaju važnost očuvanja dostupne cijene obroka

Istraživanja provedena među više od 7.300 studenata pokazuju vrlo slične stavove o potrebi za raznovrsnijom i kvalitetnijom ponudom u studentskim restoranima. Studentski zborovi pritom naglašavaju važnost očuvanja dostupne cijene obroka, ali i potrebu za osuvremenjivanjem jelovnika, normativa i ukupnih standarda studentske prehrane.

Cilj inicijative je, poručili su studenti, dodatno unaprijediti sustav koji predstavlja jedan od važnih stupova studentskog standarda i jednakih mogućnosti studiranja.

- Zajednički ljubazno molimo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih da pokrene proces modernizacije sustava subvencionirane studentske prehrane te proces izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, kojim se uređuje i sama raznovrsnost prehrane studenata. Mišljenja smo da bi ovaj proces trebao obuhvatiti proširenje ponude novim i raznovrsnijim jelima i vrstama obroka te osuvremenjivanje postojećih normativa i popisa jela. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti većoj zastupljenosti kvalitetnih, svježih, sezonskih i nutritivno uravnoteženih obroka, kao i široj ponudi vegetarijanskih i drugih obroka prilagođenih različitim prehrambenim potrebama studenata. Jednako tako, smatramo važnim studentima osigurati jasnije i dostupnije informacije o sastavu obroka, alergenima i nutritivnim vrijednostima, stoji u dopisu studenata MZOM-u u čijem smo posjedu.

Cijena menija za studente iznosi 0,86 eura

Podsjetimo, jedan studentski meni u menzi sadrži juhu, glavno jelo s prilogom, salatu, kruh te desert ili voće. Cijena menija nije se mijenjala od 2013. godine i za studente iznosi 0,86 eura. To nije puna cijena menija, već samo trošak studenta - ostatak subvencionira država.

- Mi dobivamo 3 eura po obroku od Ministarstva, studenti plaćaju 0,86 eura, a nas obrok faktički košta 6 - 6,5 eura. Ne treba studentski centar zarađivati, međutim realna cijena bi bila 1,20 eura student, 4 eura država, to je nekih 5,5 eura, pa bismo mi preko Student servisa mogli pokriti onu razliku da budemo konkurentni na tržištu, objasnio je ranije ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) Mario Župan.

Ipak, ranije u rujnu potvrđeno je da će cijena za studente do daljnjeg ostati nepromijenjena. Ono što zabrinjava i na što studenti dugo upozoravaju jest da se cijeli Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata nije mijenjao od 2013. godine. To posebno muči one studente koji se zbog određenih zdravstvenih stanja uopće ne mogu hraniti u menzi ili mogu birati ograničen broj jela. Stoga već godinama traže kuhinje u kojima bi se kuhala jela za, primjerice, studente koji ne smiju jesti gluten i posebne menije, do čega ne može doći ako se Pravilnik ne promijeni.

Apel koji su predsjednici studentskih zborova Gordan Kragić, Lucija Žeželj, Mia Brčina, Marina Parčina i Marija Jeromela poslali MZOM-u možete pročitati u nastavku.