Maturantima koji su upisali najveći faks u državi stiglo pismo: Stižu nove obveze, ali i mogućnosti

Akademska godina službeno započinje 1. listopada, no i prije tog datuma mnogi će fakulteti održati uvodno predavanje za brucoše. Među njima je i najveći fakultet u državi, Ekonomski u Zagrebu, gdje orijentacijski dani započinju već od ponedjeljka. Uoči prvog predavanja, dekanica Sanja Sever Mališ pismom se obratila maturantima koji su upisali zagrebački Ekonomski.

- Drage brucošice i dragi brucoši, dobro došli na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Početak studija za svakoga od vas predstavlja novo iskustvo, nove obveze, ali i niz novih mogućnosti. Pred vama su godine tijekom kojih ćete postupno oblikovati vlastiti profesionalni put. Studirati danas znači obrazovati se u vremenu izrazito brzih promjena. Umjetna inteligencija, digitalizacija i nove tehnologije mijenjaju način na koji učimo, radimo i poslujemo, a time i znanja i vještine koje će se od vas očekivati nakon završetka studija, piše Sever Mališ.

Dodatno je naglasila kako na fakultetu žele da studenti ne stječu samo znanja potrebna za polaganje ispita.

- Želimo vas potaknuti na kritičko razmišljanje, postavljanje pitanja, argumentiranu raspravu, suradnju i povezivanje stečenih znanja s konkretnim izazovima iz poslovnog okruženja. Fakultet će vam tijekom studija ponuditi brojne mogućnosti: od studentskih projekata i udruga do suradnje s gospodarstvom i međunarodnih razmjena. Na vama je da prepoznate one koje odgovaraju vašim interesima i da ih iskoristite. Od danas ste dio akademske zajednice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i želim vam da vrijeme provedeno na Fakultetu iskoristite na najbolji mogući način. Vama koji tek započinjete svoj akademski put još jednom čestitam na upisu i želim da od samoga početka prepoznate i iskoristite svoj potencijal, poručila je Sever Mališ.

Obratila se i studentima viših godina koji nastavljaju studij. Poželjela im je kvalitetan nastavak studiranja, ostvarenje postavljenih ciljeva te 'mnoštvo novih znanja i prilika u godini koja je pred nama'. Podsjetimo, novim studentima nedavno se pismom obratila i dekanica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Blaženka Filipan-Žignić, čije pismo možete pročitati ovdje.