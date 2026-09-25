Promijenjen zakon za studente i profesore: Što će biti s korištenjem umjetne inteligencije?

Izglasane su izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, puštene u Hrvatski sabor po hitnoj proceduri. Radi se o prvim izmjenama novog zakona donesenog u 2022. godini. Na glasanju ovog petka 80 saborskih zastupnika bilo je za, 16 suzdržano, a 29 protiv.

Promjene za izvanredne studente, asistente i profesore u najvišem izboru

Novi zakon najvažnije promjene donosi za izvanredne studente, redovite profesore u trajnom izboru i asistente, pisali smo ranije. Tako će izvanredni studenti po novome moći studirati trostruko duže od trajanja studija, umjesto dvostruko duže. Zatim, redoviti profesori u najvišem izboru moći će raditi do 67. godine života na račun države, umjesto 65. kako je bilo od 2022. godine, dok će odluku o produžetku odnosa i dalje donositi fakultet. Glede asistenata uvodi se novo radno mjesto, asistent na projekt koji neće imati obvezu upisivanja doktorskog studija, što je izazvalo kritike sindikata. Važna je i promjena da CARNET postaje infrastrukturna ustanova nadležna za visoko obrazovanje, dok se Srce koje je do sada obavljalo taj posao u zakonu uopće ne spominje.

Napomenimo i kako su se izmjene zakona donosile u hitnoj proceduri zbog profesora i novog pravila o 67. godini života. Kako je razjasnilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, zbog potrebe zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu potrebno je žurno donošenje ovoga zakona da bi se ovo pravo moglo konzumirati već u tekućoj akademskoj godini.

Državna tajnica rekla kako zakonom nije potrebno uređivati pitanje umjetne inteligencije

Niz klubova zastupnika i samih zastupnika iznijelo je amandmane, no izuzev jednog svi su odbačeni. Taj jedan prihvaćeni odnosi se na amandman Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora gdje su promjene isključivo nomotehničke, poput dodavanja veznika ili brisanja zareza.

Tako je na primjer Branko Kolarić (SDP) amandmanom zatražio da se u zakon unese da visoka učilišta općim aktom uređuju dopuštene oblike i ograničenja korištenja sustava umjetne inteligencije. To bi se odnosilo na izvršavanje studijskih obveza kojima se provjeravaju ostvareni ishodi učenja, uključujući izradu radova i polaganja ispite te obvezu i način navođenja njihova korištenja. Isto, po njegovom prijedlogu u zakonu bi stajalo da student mora biti jasno i pravodobno obaviješten o primjenjivim pravilima prije izvršavanja pojedine studijske obveze. Također, da se provjera i ocjenjivanje ostvarenih ishoda učenja, uključujući slučajeve dopuštenog korištenja sustava umjetne inteligencije, provode tako da se utvrde znanja, vještine i kompetencije koje je student osobno stekao. Kolarić je objasnio da bi se time visokim učilištima naložilo da urede dopuštene oblike korištenja i ograničenja umjetne inteligencije te da bi se time osigurao zajednički minimum: transparentnost pravila i provjera znanja, vještina i kompetencija koje je student osobno stekao.

Vlada, odnosno Ministarstvo obrazovanja taj je amandman odbila, što su u konačnici učinili i saborski zastupnici. Državna tajnica u Ministarstvu Iva Ivanković, zadužena za mlade i visoko obrazovanje, kazala je kako korištenje pojedinih tehnologija, uključujući sustave umjetne inteligencije pri izvršavanju studijskih obveza, nije potrebno uređivati zakonom.

- Visoka učilišta mogu pravila o dopuštenim načinima korištenja takvih sustava i načinima provjere ocjenjivanja ostvarenih ishoda učenja urediti svojim općim aktima, vodeći računa o specifičnostima pojedinih studijskih programa i brzom razvoju tehnologije, istaknula je Ivanković, dok je Kolarić naglasio da u 2026. godini ne može podržati zakon koji ne spominje umjetnu inteligenciju, da uz njenu pomoć neki studenti polažu ispite i da je puno manje važno što saborski zastupnici pripremaju rasprave uz pomoć umjetne inteligencije nego što to nastavnici rade za nastavu i studenti za polaganje ispita.

Ništa od obrazloženih i javnih odluka o ostanku profesora na poslu nakon 67. godine

Među drugim amandmanima bilo je i SDP-ovo brisanje radnog mjesta asistenta na projektu. Marija Lugarić (SDP) kazala je da se tim novim radnom mjestom duplicira sustav u znanosti te da pretvaranje asistenta u privremenog projektnog radnika bez zajamčenog karijernog puta narušava osnovni smisao ulaska u akademsku zajednicu. Državna tajnica poručila je da to radno mjesto ne zamjenjuje postojeći model razvoja znanstvenog kadra, već ga nadopunjuje modelom zapošljavanja prilagođenog posebnostima projektnog financiranja.

Odbijen je i amandman kluba zastupnika Centra, NPS-a i GLAS-a. Tražili su da se zaposleniku nakon 65. godine radni odnos može produljiti samo ako je u zadnjih pet godina ostvario istaknute rezultate i dao poseban doprinos mentoriranju mladih. Isto, da se takva odluka mora posebno obrazložiti i javno objaviti. Državna tajnica kazala je da nije potrebno propisivati kriterije prema kojem bi nadležno tijelo procjenjivalo opravdanost produžetka radnog odnosa jer je riječ o 'procjeni kadrovskih, nastavnih i znanstvenih potreba pojedine ustanove'. Od istog kluba zastupnika odbijen je amandman da se odluka o početku nastave nakon početka akademske godine 1. listopada mora posebno obrazložiti i javno objaviti, kao i da većina članova povjerenstva za napredovanje budu zaposlenici drugih ustanova i da barem jedan član bude iz inozemstva. Ostaje sustav prema kojem najmanje jedan član mora biti zaposlenik druge ustanove, a nastava može započinjati do 31. listopada.

Marijana Puljak tražila je da CARNET poslove infrastrukture obavlja sa Srcem i NSK, no to je isto odbijeno. Nino Raspudić tražio je da profesor izabran na radno mjesto može zadržati pravo korištenja naziva tog radnog mjesta nakon prestanka radnog odnosa, primjerice titulu redoviti profesor. I to je odbijeno. Klub zastupnika Možemo! tražio je brisanje uspostave CARNET-a jer smatraju da odluka nije dovoljno obrazložena, što je odbijeno. Odbijeni su i prijedlozi kluba zastupnika SDSS-a da se članovima senata, fakultetskog vijeća ili vijeća veleučilišta ne isključuje biračko pravo za izbor radničkih vijeća.