Studenac u blokadi, jedan SC više više ne izdaje ugovore: Što je sa studentima koji čekaju plaće?

Studenac je u blokadi, a stotine studenata radile su za njega. Provjerili smo što će biti s njihovim naknadama i tko ih mora isplatiti.

Račun trgovačkog lanca Studenac, čiji je dug premašio 450 milijuna eura, blokiran je. Tvrtka je sredinom ovoga tjedna podnijela i zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koje je srednja.hr objavila u svibnju ove godine, upravo je Studenac u 2025. godini bio jedan od najčešćih poslodavaca studenata. Prošle su godine zapošljavali studente u čak šest gradova diljem Hrvatske.

Brojni studenti i proteklih su mjeseci bili zaposleni u tom trgovačkom lancu pa se opravdano nameće pitanje – što će biti s njihovim plaćama sada kada je račun tvrtke u blokadi. S tim smo se pitanjem obratili studentskim centrima četiriju najvećih studentskih gradova.

Naše pitanje, osim podataka o izdanim ugovorima i prosječnoj satnici u Studencu, bilo je što blokada računa Studenca i pokretanje predstečajnog postupka znači za isplatu naknada studentima koji su ondje radili. I hoće li studentski centar kao posrednik isplatiti naknade studentima pa se naknadno namiriti. Iz Studentskog centra Osijek kratko su nam poručili kako su svi računi prema njima podmireni. No, u preostala dva koja su nam dostavila odgovore, zagrebačkom i riječkom, to nije slučaj.

SC u Zagrebu onemogućio daljnje podizanje ugovora za Studenac

Iz Studentskog centra Zagreb kažu kako su u kolovozu kao posrednik izdali ukupno 239 ugovora o obavljanju studentskih poslova koji su plaćeni studentima u cijelosti. Za rujan je do jutros isplaćen manji dio.

- Za mjesec rujan 2026. izdano je 328 te je do sada obrađeno i isplaćeno šest ugovora o obavljanju studentskih poslova. Ugovori o obavljanju studentskih poslova podizani su za rad u trgovini, s prosječnom cijenom sata od 8,00 eura. Uvidom u sustav provjere poslovnih subjekata vidljivo je da je račun poslodavca STUDENAC d.o.o. u blokadi. U cilju zaštite studenata, Studentski centar u Zagrebu do daljnjega je onemogućio podizanje ugovora o obavljanju studentskih poslova za navedenog poslodavca. Predstečajna nagodba je pravni proces koji se vodi pred nadležnim Trgovačkim sudom, na koji tijek predstečajnog postupka Studentski centar u Zagrebu ne može utjecati. Studentski centar u Zagrebu, kao posrednik, vodi računa o zaštiti prava studenata, sukladno zakonskim propisima, odgovorili su na naš upit iz Studentskog centra u Zagrebu.

Prosječna satnica studenata u Studencu bila je 8 eura

Studentski centar Rijeka odgovorio nam je da je i u slučaju studenata za koje su oni posredovali kod Studenca prosječna satnica bila 8,00 eura. Riječki SC u kolovozu je izdao ugovore za 52 studenta koja su ondje radila i za taj je prethodni mjesec Studenac 'uredno platio račune koje smo mi izdali kao posrednik, sve naknade su isplaćene studentima'.

- Za rujan je 36 studenata podiglo ugovor za rad u Studencu, iznosi naknada nisu poznati iz razloga što obračunati ugovori još nisu dostavljeni Centru povratno, navode iz SC-a Rijeka.

Na ključno pitanje što blokada znači za studente koji su radili u Studencu, iz riječkog SC-a pozivaju se na dvije zakonske odredbe.

- Studentski centar Rijeka postupit će shodno zakonskim odredbama koje kažu: ako naručitelj ne plati, Centar ima obvezu zastupati studenta u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje radi naplate – čl. 9. st. 10. Zakon u čl. 9. st. 14. propisuje da, ako naručitelj ne plati ni nakon poduzetih zakonskih radnji, posrednik solidarno odgovara za obvezu naručitelja prema studentu i dužan je studentu isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava, odgovorili su nam iz Studentskog centra Rijeka.

Upit o tome što će biti sa studentima poslali smo i Studentskom centru Split. Međutim, do zaključenja ovog članka nismo zaprimili njihov odgovor.

Zakon navodi da su studentski centri dužni štititi studenta za kojeg posreduju

A što sve navodi Zakon o obavljanju studentskih poslova? Prije svega, da je posrednik, odnosno studentski centar, 'dužan zaštititi izvođača radova te mu pružiti pravnu pomoć i zaštitu u vezi s ostvarivanjem svih prava iz ugovora'. Taj se ugovor slučaju studentskog rada potpisuje prije početka rada. Zakon ne opisuje konkretnu situaciju kada je poslodavcu blokiran račun, ali opisuje postupanje kada poslodavac, odnosno naručitelj posla, ne isplati naknadu studentu.

Kako i stoji o odgovoru Studentskog centra Rijeka, kada poslodavac ne plati naknadu za izvršeni studentski rad, studentski centar, odnosno posrednik, ima obvezu i pravo zastupati studenta u ostvarivanju naknade te poduzeti sve pravne radnje kako bi se račun naplatio od poslodavca, a naknada isplatila studentu.

- U svrhu ostvarenja prava na naknadu za obavljeni studentski posao, kada naručitelj posla ne dostavi ovjereni ugovor, posrednik najkasnije 15 dana od očekivanoga završetka studentskoga posla šalje opomenu naručitelju posla. Na zahtjev posrednika naručitelj posla dostavit će ugovor sa svim potrebnim podacima za isplatu naknade, utvrđivanje obveza u vezi s predmetnim ugovorom te je obvezan dostaviti dokaz o uplati naknade, i to u roku od 15 dana nakon što je zaprimio opomenu. Ako naručitelj posla ne izvrši isplatu nakon zaprimljene opomene, posrednik je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate u roku od 15 dana. Ako naručitelj posla ne isplati naknadu izvođaču za obavljeni studentski posao u roku u kojem su poduzete sve pravne radnje iz stavka 12. ovoga članka, posrednik solidarno odgovara za obveze naručitelja posla prema izvođaču te mu je dužan isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava, stoji u Zakonu o obavljanju studentskih poslova.

Podsjetimo, u srpnju su se našoj redakciji obratili studenti koji su radili u Studencu u Splitu, tvrdeći da im je satnica bez ikakve obavijesti snižena za jedan euro, a tvrdili su i da postoje ozbiljni propusti tijekom obavljanja studentskih poslova. Međutim, tvrtka je demantirala tvrdnje studenata.