Hrvatska dobiva još jedan studentski grad: Kreće studij izrade videoigara, najavljen i dom s menzom

Na zagrebačkom kampusu Borongaj ovog je ponedjeljka najavljeno pokretanje prvog javnog preddiplomskog studija izrade videoigara. Pokreće se u Novskoj, gdje se gradi Centar gaming industrije, a sam studij ondje će izvoditi Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ). Plan je da se prvi studenti, njih najmanje 50, na ovaj studij upišu u 2028./2029. akademskoj godini. S time da bi prva faza radova na Centru trebala biti okončana u 2027. godini.

Najavljen fakultet, studentski dom, menza...

Sporazum o suradnji potpisan je u srpnju ove godine između Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije i Razvojne agencije SIMORA kao nositelja projekta gaming kampusa te TVZ-a koji će tako dobiti svoju ispostavu u Novskoj. Kako je priopćeno, kampus koji se gradi niknut će tik uz prugu Dugo Selo – Novska. Najavljeni su u sklopu kampusa, osim prostora za nastavu, prostori za smještaj, prehranu, ali i bavljenje sportom. Unutar kampusa gradi se sportska dvorana, poluolimpijski bazen, ali i niz različitih vanjskih igrališta.

- Ovdje gradimo zgradu fakulteta, studentskog doma, sve sportske sadržaje i bit će to prvi hrvatski gaming kampus. Imat će sve ono što je jednom studentu potrebno na jednom mjestu - od smještaja i prehrane do bavljenja sportom. Obrazovanje kao komponenta u našem projektu je vrlo bitna, studij pripremaju stručnjaci s Tehničkog veleučilišta Zagreb i iz gaming zajednice Hrvatske, a na akreditaciju ide krajem 2026. godine. Imat će kapacitet 13 učionica za 24 studenta u svakoj učionici, a prvi studenti upisat će se u akademskoj godini 2028./2029. Studij će biti besplatan, a upisivat će najmanje 50 studenata po godini, rekla je Andreja Šeperac, ravnateljica Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije.

U Novskoj već postoji ovakav srednjoškolski smjer

Jana Žiljak Gršić, dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, izjavila je da je TVZ ponosan što su partner ovog projekta.

- Naša iskustva su već od 1998. krenula u stvaranju takvih sadržaja koji su dali prve inženjere gaminga u Hrvatskoj, a ovo je izuzetan poticaj jer će studij obrazovati ciljano za gaming industriju, za nove virtualne sadržaje. Gaming danas nije više zatvoren u kuće, on se širi u obrazovanje - učenje kroz igru, stvaranje novih sadržaja može biti svakodnevica naših budućih studenata. Velik je dan za Novsku - Novska postaje studentski grad, postaje dom novim mladim ljudima koji će u Novsku doći učiti, stjecati nove vještine, pripremati se za buduće godine i planove koje imaju, rekla je Žiljak Gršić.

Marija Kušmiš, gradonačelnica Grada Novske, istaknula je da je pokretanje ovog studija u Novskoj bio očekivan i prirodan smjer, budući da je upravo ondje svojedobno pokrenut srednjoškolski smjer tehničara za izradu videoigara.

- Ovime zaokružujemo cijelu priču o gamingu, ali osim ove obrazovne komponente, Grad je tu koji treba stvarati sredinu za ostanak mladih i u životnom smislu prilagoditi sve potrebe koje mlade osobe imaju kako bi Novska postala njihov novi dom, navela je gradonačelnica.

Fuchs: 'Ovo je primjer na koji način se može nešto napraviti da bude originalno'

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak kazao je da se ova županija odlučila temeljiti svoj razvoj na novim tehnologijama, na modernim industrijama i da je Novska sjajan primjer takvog razvoja. Dodao je i da se puno ulaže u obrazovanje i novu tehnologiju, a pohvalio je i Vladu te djelatnike ustavnove Regionalni koordinator SMŽ i u SIMORA-i, 'koji danonoćno rade na realizaciji ovog projekta'. Na predstavljanju novog studija bio je i Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih koji je rekao da voli 'ovakve vizionarske projekte'.

- Ovo je primjer na koji način se može nešto napraviti da bude originalno. Trebamo nove programe koji će proizvesti nove stručnjake koji će biti zapošljivi i imati svoje mjesto u gospodarstvu. Ovo je projekt koji je promišljen, gaming industrija strahovito raste i već je sada jedna od najprofitabilnijih industrija i grana u svijetu. Hrvatska tu ima izrazito veliki potencijal, a mislim da će Novska kroz nekakvih desetak godina kompletno promijeniti svoj izgled, rekao je Fuchs.

Inače, prva faza izgradnje Centra gaming industrije koja je trenutačno u tijeku, vrijedna je 38,6 milijuna eura. Uključuje fakultet, studentski dom, energanu, prometnicu te sportske sadržaje: bazen, sportsku dvoranu i vanjska igrališta. Odobrena je i druga faza projekta, vrijedna 37 milijuna eura, za koju je trenutno raspisan natječaj za izvođača radova. Druga faza predviđa izgradnju akceleratora s 220 radnih jedinica i VR studijom te inkubatora sa 108 radnih jedinica i velikom dvoranom za testiranje videoigara kapaciteta 2.500 sjedećih mjesta. Financiranje i druge faze osigurano je iz Fonda pravedne tranzicije.