Faks Mirovanje studija: Provjerili smo tko ga može upisati i bez kojih prava ostajete

Mirovanje studija: Provjerili smo tko ga može upisati i bez kojih prava ostajete

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

28. rujan 2026.

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Mirovanje studija: Provjerili smo tko ga može upisati i bez kojih prava ostajete

Student, u pozadini referada na Fakultetu prometnih znanosti | foto: Unsplash/srednja.hr

Mirovanje studija može se upisati samo uz opravdane razloge, a tijekom njega ostajete bez prava iz studentskog standarda. Izlazak na ispite je opcija.

Gotov je jesenski ispitni rok i ovih dana započinje nova akademska godina. Ovo međurazdoblje ponovno je iznjedrilo pitanje u kojim slučajevima studenti mogu upisati mirovanje studija. Općenita pravila propisuje Zakon o visokom obrazovanju, kao i pravilnik o studiranju na njihovom sveučilištu, ali svi ključni detalji zapravo se nalaze u pravilnicima o studiranju na pojedinim fakultetima.

Spomenuti Zakon o znanosti i visokom obrazovanju kaže tek da 'prava i obveze studenta miruju za vrijeme trudnoće, do godine dana starosti djeteta, nesposobnosti za rad dulje od tri mjeseca te u drugim opravdanim slučajevima'. Koji god razlog bio da zatražite upis mirovanja studija, o zahtjevu odlučuje vaša visokoškolska ustanova. Odnosno, nakon što predate zahtjev, fakultet o njemu mora donijeti rješenje.

Trudnoća, vojska i duža bolest mogu biti opravdani razlozi za upis mirovanja

Za primjer smo uzeli naše najveće, Sveučilište u Zagrebu, koje u svom Pravilniku o studiranju detaljno propisuje kategorije studenata koji mogu upisati mirovanje. Osim poviše spomenutog slučaja trudnoće te za studenta oca ili studenticu majku do djetetove godine dana, mirovanje se može zatražiti i u vrijeme vojne službe koja nije djelatna. Mirovanje se odobrava i u vrijeme nesposobnosti zbog bolesti ili drugog usporedivog razloga koja traje dulje od tri mjeseca u kontinuitetu.

Onima koji studiraju na zagrebačkom sveučilištu, mirovanje može biti odobreno i u vrijeme međunarodne studentske razmjene dulje od 30 dana, a tijekom održavanja nastave ako student tom razmjenom ne stječe bodove prema ECTS-u. U pravilniku je navedeno da se postupak upisa mirovanja studija može pokrenuti i u drugim opravdanim slučajevima u skladu sa zakonom, dakle moguće je i u situacijama koje nisu nužno poviše navedene. Na Sveučilištu u Zagrebu, stoji to u pravilniku, studentima se može odobriti mirovanje jednog semestra ili čitave akademske godine.

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Kako se pokreće postupak?

U svakom slučaju mirovanje studija može se odobriti ako je student podnio pisani zahtjev, a fakultet donio rješenje o mirovanju prava i obveza. Student protiv rješenja može pokrenuti i upravni spor. Za detaljne korake koje je nužno poduzeti za pokretanje procesa upisa mirovanja studenti bi trebali proučiti akte svojih fakulteta.

Mi smo za primjer uzeli pravilnik Filozofskog fakulteta u Zagrebu (FFZG), gdje se zahtjev podnosi putem službenog e-sustava. U slučaju ovog fakulteta, u zahtjevu mora biti detaljno raspisano obrazloženje, a mora sadržavati i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju okolnosti zbog kojih se traži mirovanje i koje se navode u obrazloženju. Inače se zahtjev neće uvažiti. Na primjer, ako je riječ o dugotrajnoj bolesti onda dokumentacijom morate dokazati nesposobnost izvršavanja obaveza. Ta dokumentacija mora biti ovjerena od ovlaštenog liječnika obiteljske medicine ili specijaliste ili studentskog liječnika kao specijalista školske i sveučilišne medicine.

U njoj obvezno mora biti jasno naznačeno da nesposobnost traje dulje od tri mjeseca u kontinuitetu, stoji u pravilima Filozofskog fakulteta. Studenti moraju pripaziti i na to je li njihov fakultet propisao rok u kojem mogu podnijeti zahtjev za mirovanje. Na primjer, na Filozofskom je to zadnji dan ispitnog roka u semestru za koji se traži mirovanje (za zimski semestar do kraja zimskog ispitnog roka, a za ljetni semestar do kraja ljetnog ispitnog roka). Studentu se može odobriti mirovanje najranije od početka semestra u kojem je pisani zahtjev podnesen i retroaktivno mirovanje se ne može odobriti, stoji u pravilima Filozofskog fakulteta.

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Tijekom mirovanja ostajete bez većine studentskih prava

Ako ste primorani upisati mirovanje studija, onda morate znati da ne upisujete samo mirovanje svojih obveza, nego i prava iz studentskog standarda. Jedino što vam ostaje je pravo na zdravstveno osiguranje. 

U Pravilniku o subvencioniranoj prehrani stoji da se privremeno obustavlja ostvarivanje prava na potporu, dakle nećete imati sredstva na iksici za odlazak u menzu. Nakon isteka razdoblja mirovanja, ponovno ćete ostvariti i pravo na subvencioniranu prehranu.

Nemate ni pravo na studentski dom. Ako ste ostvarili pravo na smještaj u domu i upišete mirovanje, Pravilnik o subvencioniranom smještaju nalaže da se u roku od 15 dana morate javiti upravi svog doma ili studentskom centru. Pravo na subvencionirano stanovanje gubite od sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem ste upisali mirovanje.

Isto vrijedi i za državnu socioekonomsku stipendiju: pravo na dodjelu državne stipendije ne mogu ostvariti studenti koji imaju upisano mirovanje prava i obveza u akademskoj godini prijave na natječaj. Ako ste dobili državnu stipendiju pa upišete mirovanje studija, morate o tome obavijestiti Ministarstvo obrazovanja isto u roku od 15 dana pa će vam isplata stipendije biti obustavljena.

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Što je s polaganjem ispita tijekom mirovanja studija?

I polaganje ispita tijekom mirovanja propisano pravilnicima vašeg sveučilišta i fakulteta. Primjerice, pravilnik o studiranju na Sveučilištu u Zagrebu propisuje da tijekom mirovanja prava i obveza student može pristupati ispitima i drugim oblicima provjere znanja (kolokvij i sl.) ako je za to ispunio uvjete, ali ne može pohađati nastavu i stjecati uvjete za pristupanje ispitu iz pojedinoga kolegija.

Također, student će morati slušati i polagati u međuvremenu nastale razlike u studijskom programu i u bodovima prema ECTS-u ako se u vrijeme mirovanja prava i obveza izmijeni studijski program, a u skladu s uvjetima utvrđenim općim aktom sastavnice, piše u zagrebačkom pravilniku.

Vrijeme mirovanja ne uračunava se u vrijeme trajanja studija

Većini studenata poznato je da prema trenutačno važećim propisima mogu studirati najdulje dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Dakle, u slučaju integriranog prijediplomskog i diplomskog studija od pet godina, najdulje se može studirati 10 godina.

No, onima koji su u nekom trenutku studiranja upisali mirovanje semestra ili godine, u vrijeme trajanja studija ne uračunava se vrijeme mirovanja prava i obveza studenta, odnosno studentu se produljuje rok za završetak studija za onoliko vremena koliko je trajalo mirovanje.

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