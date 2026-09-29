Nakon drame izbori na fakultetu idu dalje: Pomijenjena pravila, dekanica objasnila zašto

Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci promijenio je pravila utrke za dekana, čemu su prethodile odluke rektora i Senata, pozivi na autonomiju i najave tužbi. No, fakultet je na koncu izmijenio statut i pravila izbora za dekana te su raspisali novi natječaj.

Što je prethodilo ovoj odluci?

Naime, na prvom natječaju ovog proljeća uvjet za kandidaturu za dekana bio je da kandidat ne može biti netko tko nije zaposlen u punom radnom vremenu. Potom se na to pravilo žalio kandidat za dekana profesor Amir Muzur, inače nevjenčani suprug riječke gradonačelnice Ive Rinčić, koji je nekoć bio opatijski gradonačelnik. On je na pola radnog vremena zaposlen na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a pola na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Pronašao je 'rupu' u Statutu. U svojoj interpretaciji Muzur je naglasio da se on ima pravo kandidirati, a da bi se radni odnos u pogledu obima radnog vremena eventualno trebao korigirati pri stupanju na dužnost dekana.

Na njegovu stranu stao je rektor Goran Hauser (HDZ). Tako je u konačnici riječki Senat obustavio izbore sve dok se ne donese, kako je bilo razjašnjeno, zakonita odluka o pokretanju tog postupka. Kandidat za dekana Željko Jovanović sve je nazvao udarcem na autonomiju i najavio tužbu. Cijelu kronologiju slučaja pogledajte ovdje.

Nova pravila utrke za dekana, dekanica obrazložila izmjene

Sada, u novom natječaju za dekana koji je raspisao fakultet i koji traje još dva dana, stoji da za dekana može biti izabran svaki nastavnik fakulteta na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom izboru. Time je kandidatura Muzuru otvorena. U natječaju stoji da Povjerenstvo za izbor dekana čine Robert Doričić, Deana Švaljug i Ines Sučić. Napisano je i da se dekan bira za mandatno razdoblje od 19. prosinca 2026. do 18. prosinca 2029. godine. Mandatnog razdoblja u ranijem natječaju nije bilo, što je bio jedan od razloga rektorovog poništavanja prethodne odluke.

Izmjene Statuta na stranicama fakulteta nisu dostupne. Pronašli smo ih među odlukama Senata Sveučilišta u Rijeci. U njemu sada stoji da za dekana može biti izabran nastavnik fakulteta na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom izboru. Dekan dužnost obavlja u punom radnom vremenu, a izabrani dekan koji nema zasnovani radni odnos u punom radnom vremenu zasniva ga najkasnije danom stupanja na dekansku dužnost, propisano je. U starom statutu u jednom članku navodilo se da je uvjet za izbor dekana neodređen radni odnos, dok se u sljedećem članku o postupku izbora dekana spominjao neodređeni odnos, ali i puno radno vrijeme. Sada po novome puno radno vrijeme nije prepreka za kandidaturu.

- Na temelju primjedbi i preporuka sadržanih u Mišljenju Odbora za statutarna i pravna pitanja s ciljem otklanjanja mogućih nejasnoća te osiguravanja jasne, transparentne i pravno sigurne provedbe statutarnih odredbi u budućim postupcima izbora dekana, a nakon prikupljenih prijedloga i mišljenja članova Fakultetskog vijeća i imenovanog Povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku kao u izreci, stoji u obrazloženju odluke o izmjeni statuta sadašnje dekanice Daniele Malnar koje je izglasalo fakultetsko vijeće.

Kontaktirali smo dekanicu Malnar, no na naše upite što je točno izmijenjeno u Statutu i koliko je članova fakultetskog vijeća nazočilo glasanju za promjenu statuta, koliko je bilo za, koliko protiv, a koliko suzdržano, ne odgovara. Napomenimo da su na prijašnjim izborima kandidati za dekana bili Amir Muzur, Željko Jovanović, Sandra Bošković i Gordana Starčević Klasan. Svi su ranije najavili da su spremni ponovno se kandidirati. Novi popis kandidata trebao bi biti poznat nakon što Povjerenstvo za izbor u roku od osam dana nakon natječaja dostavi izvješće fakultetskom vijeću s istaknutim valjanim kandidaturama.