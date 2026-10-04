Nejasan ugovor o najmu može vas 'stajati glave': Pravnica upozorava i na važan zadatak pri useljenju

Prvi susret s unajmljivanjem stanova, pa tako i ugovorima o najmu, za brojne se mlade ljude događa tijekom studiranja. To može biti stresno, pogotovo otkako je u kolovozu predstavljen novi Nacrt prijedloga Zakona o najmu stanova, koji je naglasak stavio na solemnizaciju ugovora. Na što sve studenti moraju obratiti pažnju prilikom prvog useljenja u podstanarski stan kad je riječ o 'pravnoj strani' provjerili smo s Marijom Okopni, voditeljicom pravne službe Eurovilla d.o.o.

Za što služi solemnizacija ugovora?

Za početak - solemnizacija ugovora. Okopni objašnjava da je riječ o postupku koji provodi javni bilježnik. Za razliku od obične ovjere potpisa, kod koje javni bilježnik potvrđuje identitet potpisnika i činjenicu da je određena osoba ispravu potpisala odnosno priznala potpis kao svoj, kod solemnizacije javni bilježnik provjerava je li pravni posao sklopljen u propisanoj formi te strankama objašnjava njegov sadržaj, smisao, posljedice i pravne učinke.

Jedna od najvažnijih posljedica solemnizacije, dodaje Okopni, jest mogućnost da takav ugovor, ako su ispunjene zakonske pretpostavke i ako je sastavljen na odgovarajući način, ima svojstvo ovršne isprave. To znači da se određena ugovorna obveza može, pod uvjetima predviđenima ugovorom i zakonom, ostvarivati neposredno u ovršnom postupku, bez prethodnog vođenja parničnog postupka.

- Solemnizacija se, primjerice, kod ugovora o najmu odnosno zakupu često koristi kao sredstvo dodatne pravne sigurnosti. Ako je ugovor o najmu solemniziran i ako sadržava odgovarajuće odredbe koje ispunjavaju zakonske pretpostavke za izravnu ovrhu, najmodavac može u određenim situacijama učinkovitije ostvariti svoja prava, primjerice u slučaju neplaćanja najamnine ili obveze predaje odnosno ispražnjenja prostora. Istodobno, i najmoprimac ostvaruje određenu razinu pravne sigurnosti jer se prilikom solemnizacije provjerava pravna valjanost ugovora, a strankama se objašnjavaju njegova prava, obveze i pravne posljedice. Prednost solemnizacije stoga se prvenstveno ogleda u većoj razini pravne sigurnosti ugovornih strana te, kada su za to ispunjene zakonske pretpostavke, u mogućnosti učinkovitijeg ostvarivanja ugovornih prava. S druge strane, solemnizacija predstavlja dodatnu formalnost i povezana je s javnobilježničkim troškovima, navodi Okopni.

Raskid ugovor o najmu i na što podstanar treba obratiti pažnju prije potpisa ugovora?

Studenti koji su se obratili našoj redakciji upitali su nas i kada se ugovor o najmu može raskinuti. Okopni kaže da, kada se govori o prestanku ugovora o najmu, prije svega treba razlikovati ugovor sklopljen na određeno vrijeme od ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme, kao i otkaz ugovora od njegova raskida. Način i uvjeti prestanka najma ovise o vrsti ugovora, odredbama samog ugovora te pravilima propisanim Zakonom o najmu stanova.

- Zakon o najmu stanova propisuje konkretne situacije u kojima najmodavac može otkazati ili raskinuti ugovor o najmu. Istodobno, ugovorom se mogu detaljnije urediti prava i obveze najmodavca i najmoprimca, ali takve ugovorne odredbe moraju biti u skladu s prisilnim propisima. Jedan od razloga za otkaz ugovora postoji, primjerice, kada najmoprimac ne podmiruje najamninu ili druge ugovorene troškove, daje stan ili njegov dio u podnajam bez dopuštenja najmodavca, ometa druge stanare u mirnom korištenju stanova ili se stan koristi protivno njegovoj namjeni.

Razlozi za otkaz mogu postojati i u drugim zakonom predviđenim situacijama, ističe Okopni, primjerice kada se stanom koristi osoba koja nije navedena u ugovoru, odnosno kada su ispunjene druge pretpostavke propisane Zakonom o najmu stanova. U određenim slučajevima najmodavac prije otkaza mora najmoprimca prethodno pisano opomenuti i ostaviti mu rok za otklanjanje razloga zbog kojeg se ugovor otkazuje. Zakon predviđa i posebne slučajeve u kojima je moguć raskid ugovora, primjerice zbog određenih postupanja kojima se nanosi šteta stanu ili se stan nedopušteno preinačuje.

- Najmoprimcima zato savjetujemo da prije potpisa posebnu pozornost obrate na trajanje ugovora, mogućnosti njegova redovitog i prijevremenog prestanka te postoji li kazna za prijevremeni raskid ugovora, ugovorene otkazne rokove, obveze vezane uz plaćanje najamnine i režijskih troškova te eventualne dodatne razloge za prestanak ugovornog odnosa. Posebno je važno da najmoprimac razumije sve odredbe ugovora prije nego što ga potpiše. Ako je neka odredba nejasna, dvosmislena ili ostavlja prostor za različita tumačenja, najbolje ju je razjasniti prije sklapanja ugovora i, ako je potrebno, precizno definirati njezin sadržaj, naglašava Okopni.

Što ako vas najmodavac želi 'samo tako' izbaciti?

Neki studenti strahuju da bi ih najmodavac mogao 'samo tako' izbaciti iz stana. Okopni navodi da je najvažnija zaštita najmoprimca uredno sklopljen pisani ugovor o najmu u kojem su jasno uređeni trajanje najma, razlozi za prestanak ugovora i otkazni rokovi.

- Najmodavac ne može proizvoljno zanemariti sklopljeni ugovor i samovoljno oduzeti najmoprimcu posjed stana. Zakon o najmu stanova propisuje da se otkaz daje u pisanom obliku i s obrazloženjem, a za pojedine razloge propisuje i prethodnu pisanu opomenu te zakonske otkazne rokove. Ako se najmoprimac nakon urednog prestanka ugovora ne iseli u predviđenom roku, najmodavac ne može samovoljno promijeniti bravu, iznijeti njegove stvari ili ga na drugi način prisilno izbaciti iz stana, već za prisilno iseljenje postoji propisani pravni postupak. Ako je, međutim, sklopljen solemnizirani ugovor koji sadrži valjanu izjavu o neposrednoj ovršnosti u pogledu predaje stana, pravni položaj može biti drukčiji jer takva isprava, uz ispunjenje zakonom propisanih pretpostavki, može predstavljati osnovu za ovrhu. Upravo zato najmoprimac prije potpisa mora dobro razumjeti ne samo koliko plaća najam, nego i što je ugovoreno za slučaj prestanka ugovora, koji su rokovi za iseljenje te je li i u kojem opsegu dao suglasnost za neposrednu ovrhu, pojašnjava Okopni.

Savjeti za ugovor o najmu - što navesti?

Dodaje još nekoliko važnih savjeta za studente i sve one koji se prvi put susreću s ugovorima o najmu. Naime, prije sklapanja ugovora svakako treba provjeriti s kim se ugovor sklapa, odnosno je li osoba koja se predstavlja kao najmodavac vlasnik nekretnine ili je na drugi način ovlaštena dati je u najam. Korisno je provjeriti i podatke o nekretnini te, ako je potrebno, zatražiti dokaz o vlasništvu ili drugoj osnovi na temelju koje osoba raspolaže stanom.

- U samom ugovoru trebaju biti jasno navedeni iznos najamnine, način i rok plaćanja, troškovi koji terete najmoprimca, iznos i uvjeti povrata pologa, trajanje najma, osobe koje će koristiti stan te prava i obveze vezane uz održavanje stana. Posebnu pozornost treba posvetiti odredbama o prestanku ugovora, otkaznim i drugim relevantnim rokovima, kao i eventualnoj izjavi o neposrednoj ovršnosti. Pri useljenju preporučujemo sastavljanje zapisnika o primopredaji, u kojem se evidentira stanje stana i opreme, eventualna postojeća oštećenja, stanje brojila i broj predanih ključeva. Korisno je stanje stana dokumentirati i fotografijama, po mogućnosti tako da se jasno može utvrditi kada su snimljene. Takva dokumentacija može biti vrlo važna pri prestanku najma, osobito ako nastane spor oko odgovornosti za oštećenja ili povrata pologa, kaže Okopni.

Također je preporučljivo da najmoprimac čuva dokaze o uplati najamnine, pologa i drugih troškova te da se svi važni dogovori i eventualne naknadne izmjene ugovorenih uvjeta evidentiraju u pisanom obliku. Usmeni dogovor može biti teško dokazati ako kasnije dođe do nesporazuma.

- Najčešća pogreška kod prvog najma jest promatrati ugovor kao formalnost koju treba što prije potpisati kako bi se dobili ključevi stana. Ugovor je upravo suprotno - dokument koji određuje prava i obveze obje strane tijekom cijelog trajanja najma. Nekoliko dodatnih minuta posvećenih njegovu čitanju i razjašnjavanju nejasnih odredbi može kasnije spriječiti vrlo konkretne pravne i financijske probleme, zaključuje Okopni.