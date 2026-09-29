Prvi tjedan nastave studente dočekao štrajk: 'Kašnjenja toleriramo, ali totalno izostajanje ne'

Ovog tjedna nastava je krenula na desetak zagrebačkih fakulteta. S Arhitektonskog i Veterine nam odgovaraju da većih problema s izostancima nije bilo.

Drugi je dan štrajka djelatnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, a gradom prometuje samo jedan tramvaja broja 17, dok je tijekom jutra vozila i jedna jedanaestica. Tijekom dana postignut je dogovor Uprave ZET-a i predstavnika sindikata te je autobusna linija 228 Borongaj - Rebro - Borongaj ponovno počela voziti.

Usprkos tome što štrajkaju gotovo svi djelatnici ZET-a, do prometnog kolapsa u Zagrebu nije došlo. U školama je u ponedjeljak bilo raznoliko, dok je u nekima većina učenika stigla na nastavu, u nekim razredima je nedostajalo oko trećine, pa čak i do pola razreda, o čemu više pročitajte ovdje.

Totalno izostajanje s nastave neće tolerirati

Ovog tjedna nastava je krenula na desetak zagrebačkih fakulteta, a prodekani za nastavu s kojima smo razgovarali, kažu da studenti gotovo normalno dolaze na nastavu. Za sad nam ni s jednog fakulteta nisu rekli da uvode online nastavu.

- Tek nam je jučer počela nastava, do sad nismo imali problema, čak niti po pitanju nekog većeg kašnjenja. Kašnjenja toleriramo, ali totalno izostajanje s nastave ne, pogotovo jer imamo puno aktivnosti koje traju cijeli dan, pa i kad netko zakasni može sudjelovati na nastavi. Za sad je sve začudno posve u redu i nismo zabilježili neka veća kašnjenja, rekao nam je Vanja Rister, prodekan za nastavu Arhitektonskog fakulteta.

'To će se naravno uzeti u obzir'

Slična je situacija i na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ni ondje za sad nema online nastave te se nastava prva dva dana normalno održala.

- Vrlo malo studenata je kasnilo. Onima koji su kasnili ili nisu mogli doći na nastavu to će se naravno uzeti u obzir, kratko su nam odgovorili s Veterinarskog.

Poslali smo upit Sveučilištu u Zagrebu u kojem smo ih pitali hoće li sastavnicama poslati uputu o tome kako treba tretirati izostanke studenata te je li opcija održavanje online nastave. Također smo ih pitali koja je uputa Sveučilišta za djelatnike koji ne mogu doći na posao, no do trenutka objave ovog članka nisu nam odgovorili ni na jedno od tih pitanja. Odgovor Sveučilišta objavit ćemo čim stigne.

Nastava krenula na svega desetak fakulteta

Podsjetimo, nastava na većini fakulteta u Zagrebu počinje tek idućeg ponedjeljka. Među fakultetima gdje je nastava već krenula su i Medicinski, Stomatološki, Edukacijsko-rehabilitacijski, Prirodoslovno-matematički, Ekonomski te Tekstilno-tehnološki. Zvali smo i prodekane za nastavu tih fakulteta te im poslali upite, no do trenutka objave ovog teksta nismo dobili odgovore.

Iako na fakultetima za sad, nema problema, u školama bi situacija, ako štrajk nastavi, mogla postati problemtična. Učenici sad do škola dolaze pješice ili biciklom, a neke voze roditelji, no pitanje je koliko će dugo to trajati. Ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu Zlatko Stić u razgovoru za Radio Sljeme istaknuo je da ravnatelji čekaju odluke i upute Ministarstva obrazovanja, a više o tome pročitajte na poveznici.

U 15 sati očekuje se novinarska konferencija gradonačelnika Tomislava Tomaševića u kojoj će izvijestiti javnost o rezultatima arbitraže te o tome nastavlja li se štrajk djelatnika Holdinga i ZET-a.