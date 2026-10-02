U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao

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02. listopad 2026.
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
Dok se u većim gradovima godinama traži mjesto više u studentskim domovima, u manjima oni ostaju poluprazni. Zbog toga neki nakon ljetnog raspisuju i jesenski natječaj. Provjerili smo kako su prošli.
Nakon jesenskog natječaja u šibenskom studentskom domu Palacin prazno je ostalo 178 mjesta. Naime, u tom studentskom domu mjesta je za 332 studenta, a u njemu će živjeti 154 studenata. Dakle, popunjenost je 46 posto.
Na ljeto dom je dobilo 105 studenata, a na jesen njih 49. U drugom krugu zainteresiranih je bilo 71, no sve uvjete zadovoljilo je spomenutih 49 studenata.
Studentski dom u Šibeniku s radom je krenuo na samom kraju akademske godine 2022./23. Pompozno ga je otvarao predsjednik Vlade Andrej Plenković, a otpočetka je poluprazan. Sam studentski dom djeluje pod SC-om Šibenik, odnosno Veleučilištem u Šibeniku. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 11.328.702,31 eura, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano 1.057.535,34 eura.
Novootvoreni studentski dom u Bjelovaru, koji je koštao oko šest i pol milijuna eura iz europskih fondova i prvi je takav u ovom gradu, nije popunjen ni nakon jesenskog roka. Na njemu nudilo se 28 mjesto. Subvencionirano mjesto dobilo je 10 studenata, a nesubvencionirano pet. Dakle, 13 mjesta i dalje je prazno, budući da je u domu mjesta za 54 studenata.
Iz Grada Bjelovara ranije su za srednja.hr kazali kako će nakon jesenskog roka kvalitetno analizirati razloge zbog kojih se studenti eventualno nisu odlučili za smještaj u domu te prema tome prilagoditi daljnje aktivnosti. Naime, već su najavili gradnju drugog studentskog doma, no ovi rezultati zasad nisu obećavajući.
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Na jesenskom krugu u Kninu tek je pet studenata dobilo studentski dom. To znači da je pravo na dom po subvencioniranoj cijeni ukupno ostvarilo 17 studenata, dok je kvota bila 78. Dakle, popunjenost je 22 posto. Naime, na ljeto je dom dobilo 12 studenata, a sada njih pet.
Da takve brojke ne iznenađuju, rekla nam je lani tadašnja dekanica kninskog veleučilišta. Navela je da u domu stanuju i studenti bez subvencije uz plaćanje pa je tako pretprošle godine u domu živjelo 23 studenata. U sklopu objekta studentskog doma imaju registriran hostel i apartmane. Sam studentski dom u Kninu otvoren je 2016. godine rekonstrukcijom nekadašnjih vojnih skladišta. Financiran je sredstvima Europske unije u ukupnom iznosu od 25,4 milijuna tadašnjih kuna (3,37 milijuna eura).
Dom u Virovitici sada popunjen
U Virovitici je dom nakon drugog natječaja popunjen. Nudili su deset mjesta te je bilo dovoljno zainteresiranih. Tako su u konačnici u tom domu popunili kvotu od 108 mjesta, nakon što je na ljeto dom dobilo 99 studenata. Tamošnji dom djeluje pod Veleučilištem u Virovitici. Počeo se graditi 2016. godine, otvoren je godinu dana kasnije. Za projekt izgradnje doma iz fondova Europske unije povučeno je 18 i pol milijuna kuna (2.455.371 eura), a grad Virovitica darovalo je zemljište i cijelu vojarnu.
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Rezultati drugog kruga natječaja za smještaj u studentskom domu u Karlovcu još nisu poznati. Na ljeto je kvota bila 150, a sve uvjete zadovoljilo je 103 studenata. U jesenskom natječaju studenti se natječu za 47 mjesta, objavili su.
Studentski dom u Karlovcu djeluje pod SC-om Karlovac, odnosno tamošnjim veleučilištem. Ranije je prostor doma bila vojarna Bana Josipa Jelačića. Dom je otvoren 2016. godine, a projekt je bio vrijedan 21 milijuna kuna (2.787.178 eura). Vrijedi napomenuti kako unatoč ovim upisnim rezultatima Karlovac dobiva novi studentski dom. Naime, ondje će se zgrada Vojne bolnice prenamijeniti u studentski dom. Za to im je odlukom iz EU fondova dodijeljeno 2.574.999 eura, što je 38 posto od ukupnog prihvatljivog troška u iznosu od 6.756.205 eura.
U Dubrovniku je dom ostao poluprazan, ali nisu raspisali drugi natječaj. Kako smo pisali, iako je mjesta za 503 studenata, u Dubrovniku će u domu po subvencioniranom smještaju živjeti tek 228 studenata, što čini postotak od 45,33. Odnosno, prazno je ostalo 275 mjesta. Takvo stanje već je godinama. Iz Dubrovnika obično komuniciraju da ih spašavaju strani studenti i turisti koji u studentskom domu borave tijekom sezone. Dom je otvoren najesen 2020. godine, a vrijedan je 216 milijuna kuna (28.668.126 eura) i sufinanciran sredstvima Europske unije.
Također u Požegi je popunjenost ljetos bila 46 posto, no drugog natječaja nije bilo. U Požegi je mjesta za 110 studenata, dok je pravo na dom ostvarilo njih 51. Dakle, prazno je 59 mjesta. Njihov studentski dom dr. Franjo Tuđman otvoren je 2020. godine, a koštao je 32 milijuna kuna (4.247.129 eura). Financiran je iz fondova EU. Namijenjen je primarno za studente Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi.
Veliki gradovi, o čemu smo pisali ovdje, pak imaju problem nedovoljnog smještaja studenata. Nacionalni podatci pokazuju da u Hrvatskoj tek svaki deseti student živi u studentskom domu. Zbog toga se trenutačno iz fondova EU domovi grade ili dograđuju diljem Hrvatske. Ukupno se ulaže 103.392.042 eura. Novi domovi gradit će se u Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Gospiću, Karlovcu, a novi paviljon dobit će u Rijeci. U Zagrebu se obnavljaju dva studentska paviljona.
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