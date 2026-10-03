Pitali smo fakultete koliko je studenata palo obranu diplomskog: 'Osjećala sam se najjadnije na svijetu'

Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 1 d 02.10.2026
03. listopad 2026.
Djevojka koja je pala obranu diplomskog kaže da je riječ o neopisivo groznom i glupom osjećaju, pogotovo jer uvijek slušamo da je to nemoguće.
Malo koji student ravnodušan je ususret obrani diplomskog rada, a čest odgovor okoline na tu tremu glasi - 'ma daj, to ti nitko nikad nije pao'. Ili - 'ma to je samo proceduralna stvar, sigurno prolaziš'. Djevojka čiji je identitet poznat redakciji, a koju ćemo za potrebe ovog članka nazvati Ana, doživjela je baš suprotno - pala je obranu diplomskog rada. Pohađala je, naime, jednopredmetni studij Komparativne književnosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu (FFZG).
- To je bilo vrijeme nakon pandemije, kada su apsolventi na FFZG-u putem web stranice faksa obaviješteni da imaju rok do kraja veljače završiti studij. Ja sam to vidjela, naravno, puno prekasno. Obavijest je došla sredinom semestra, a nisam pregledavala obavijesti na stranici faksa. Tako da sam imala jako malo vremena za napisati diplomski rad. Obrana se na tom studiju sastoji od obrane diplomskog rada i završnog ispita koji je usmeni i slijedi odmah nakon obrane rada. Uspješno sam napisala i obranila rad, ali kada je došlo prvo pitanje za završni ispit sam se smrznula. U to sam vrijeme radila na puno radno vrijeme i taman privodila kraju drugi diplomski studij koji sam upisala. Jednostavno kombinacija stresa, neispavanosti i, realno, premalo pripreme za završni ispit je dovela do toga da nisam znala ni kako se zovem. I nisam mogla obraniti, priča nam djevojka.
U tom trenutku osjećala se - 'najjadnije na svijetu'. Kako kaže, riječ je o neopisivo groznom i glupom osjećaju, pogotovo zato što uvijek slušamo kako nitko nikad nije pao obranu i da je to mačji kašalj.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 1 d 02.10.2026
Što više korisnika, to veći popust: Do 30% na pretplatu za vijesti iz obrazovanja
Škole, fakulteti i instituti mogu pretplatiti više kolega odjednom na srednja.hr i zajedno pratiti specijalizirane vijesti iz obrazovanja, bez oglasa.
15:10 2 d 01.10.2026
Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 3 d 30.09.2026
Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 17 d 16.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 19 d 14.09.2026
Dio studenata može dobiti popust na stanarinu: Pogledajte razliku u cijenama
'Osjetljivim' skupinama studenata neki studentski centri umanjuju iznos mjesečne stanarine u domu. Zagreb kao najveći nije među njima.
08:32 14 h 03.10.2026
Studenti se bunili zbog menze, rektor najavljuje veliku promjenu u novoj godini: 'Želimo početi što ranije'
Menza Agora u sklopu novog kampusa u pulskoj Mornaričkoj svoja bi vrata trebala otvoriti ove akademske godine, ali točan datum još se ne zna.
08:32 14 h 03.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 1 d 02.10.2026
Velika promjena: Ukinuli pisanje završnog rada studentima, objasnili razlog
Zakon kaže kako se studij može završiti obranom rada ili polaganjem ispita. Bjelovarsko veleučilište zbog AI-a priklonilo se ovom drugom.
10:37 85 d 10.07.2026
Mentorima diplomskih AI izaziva noćne more: Profesora student za mentorstvo pitao koristeći chatbot
Mentori su nam ispričali o problemima sa studentima koji se u pisanju diplomskog previše oslanjaju na AI.
08:07 189 d 28.03.2026
Spuštena bodovna granica za dom u Zagrebu: Možete birati između sobe i subvencije
Iz SCZG-a mole da na svom web profilu odaberete jednu mogućnost: ostvarivanje prava na subvencionirani smještaj u studentskom domu ili subvenciju.
10:16 1 d 02.10.2026
PMF nagradio najbolje brucoše, ovo su njihova imena: 'Imali su stopostotni rezultat'
Desetero brucoša PMF-a u Zagrebu nagrađeno je za stopostotni rezultat na ispitima mature koji su ključni za upis ovog fakulteta.
09:29 1 d 02.10.2026
Drugo najveće sveučilište od danas ima novog rektora: Upravo su imenovani i prorektori
Novi rektor Sveučilišta u Splitu, Nikola Koceić-Bilan, imenovao je svoje prorektore. Šestero ih je, na dužnosti će biti do 30. rujna 2030. godine.
15:15 2 d 01.10.2026
Studenticama 200.000 besplatnih uložaka: Osigurao ih je Zbor iz rekordnog proračuna
Kroz UNIZG ciklus u manje od dvije i pol godine osigurali su više od 600.000 uložaka kako bi iskorijenili menstrualno siromaštvo na Sveučilištu.
13:35 2 d 01.10.2026
Ovo je nevidljivi temelj svake ozbiljne gradnje: Velika međunarodna konferencija stiže u Split
Split na tri dana postaje centar geotehnike, a stiže i jedno veliko svjetsko ime.
07:58 14 h 03.10.2026
Državni prostorni planovi: Novi propis donosi preslagivanja, od autocesta i podatkovnih centara do otpada
Novi propis uređuje prostorno planiranje velikih investicija, podjelu nadležnosti za dozvole i uvjete za gradnju na državnom zemljištu.
07:58 14 h 03.10.2026
Matica umirovljenika dobila novi prostor: Mjesto susreta i programa za starije
Imotska Matica umirovljenika od Grada je dobila novouređeni prostor. Nalazi se na novoj tržnici, gdje će se provoditi mnoštvo programa za starije.
08:15 14 h 03.10.2026
Dvije trećine umirovljenika ispod prosjeka: Radničke mirovine od 89 do 1.864 eura
Prosječna mirovina po općim propisima prešla je 700 eura, ali oko 70 posto umirovljenika nalazi se ispod prosjeka ili na samoj granici.
08:15 14 h 03.10.2026