Lakušić imenovao prorektore: Evo tko će sudjelovati u upravljanju najvećim Sveučilištem

Na prijedlog rektora Stjepana Lakušića, Senat Sveučilišta u Zagrebu na današnjoj je sjednici imenovao šest prorektora i jednu prorektoricu. Riječ je, naime, o imenovanju zbog reizbora rektora Lakušića na ovo mjesto. Svi prorektori istu dužnost obnašali su i u prvom mandatu rektora, koji je na ovaj način iskazao povjerenje svim svojim dosadašnjim najbližim suradnicima.

Tko su prorektori Sveučilišta u Zagrebu?

Boris Brkljačić obnašat će dužnost prorektora za studente, prijediplomske i diplomske studije. Redoviti je profesor u trajnom izboru i pročelnik Katedre za radiologiju Medicinskoga fakulteta te počasni član Američkoga radiološkoga društva (ACR). Predstojnik je Kliničkoga zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB-a Dubrava i član Europske akademije (Academia Europaea).

Dužnost prorektora za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije obnašat će Dubravko Majetić. Redoviti je profesor u trajnom izboru Fakulteta strojarstva i brodogradnje, na kojem je bio dekan u dva mandata. Član je Izvršnoga odbora Udruge inovatora Hrvatske (Hrvatska zajednica inovatora) i član uredništva časopisa Transaction of FAMENA Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Jurica Pavičić obnašat će dužnost prorektora za međunarodnu, međusveučilišnu i međuinstitucijsku suradnju. Redoviti je profesor u trajnom izboru i pročelnik Katedre za marketing Ekonomskoga fakulteta, na kojem je bio dekan u dva mandata. Tijekom njegova dekanskoga mandata Ekonomski fakultet dobio je dvije prestižne međunarodne akreditacije: AACSB (2019.) i EQUIS (2022.).

Dužnost prorektora za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom obnašat će Tomislav Josip Mlinarić. Redoviti je profesor u trajnom izboru Fakulteta prometnih znanosti, na kojem je bio dekan u dva mandata i predstojnik Zavoda za željeznički promet. Pročelnik je Sekcije za kopneni promet Znanstvenoga vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Mandat traje do 30. rujna 2030.

Tibor Pentek obnašat će dužnost prorektora za organizaciju, ljudske potencijale i infrastrukturni razvoj. Redoviti je profesor u trajnom izboru Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, na kojem je bio dekan u dva mandata. Glavni je suurednik časopisa Croatian Journal of Forest Engineering. Od 2004. godine upravitelj je fakultetskoga Nastavno-pokusnoga šumskoga objekta Zalesina.

Dužnost prorektora za poslovanje, digitalnu transformaciju i umjetnu inteligenciju obnašat će Tomislav Bolanča. Redoviti je profesor u trajnom izboru na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, na kojem je bio dekan u dva mandata. Dobitnik je jedne zlatne i dviju srebrnih medalja te plakete na međunarodnim sajmovima inovacija. Član je Odbora za kemiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Jasenka Ostojić obnašat će dužnost prorektorice za umjetnost, kulturu i sport. Bila je pročelnica III. Odsjeka za dirigiranje, harfu i udaraljke te članica Vijeća pročelnika Muzičke akademije. Kao dirigentica zborova i orkestara osvojila je desetke državnih i međunarodnih nagrada, među kojima su i dva međunarodna Grand Prixa. Bogatu koncertnu djelatnost ostvaruje na festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu.

U novom mandatnom razdoblju, prema programu rektora Lakušića, osnovna je zadaća Sveučilišta stvaranje i pružanje vrhunskoga znanja te razvijanje vještina i kompetencija studenata. Oslanjajući se na svoj najvrjedniji kapital - znanje nastavnika, znanstvenika i stručnjaka - Sveučilište u Zagrebu sustavnim će radom i stalnim unaprjeđenjem aktivnosti i dalje biti pokretačka snaga u Republici Hrvatskoj, spremna odgovoriti na svaki društveni i tehnološki izazov.

Mandat prorektora vezan je uz mandat rektora i traje do 30. rujna 2030.