SC objavio važne upute za studente podstanare: Pazite da ne izgubite subvenciju

Studentski centar u Splitu (SCST) pozvao je sve studente koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje kod privatnih najmodavaca (studenti podstanari) za akademsku godinu 2026./2027. da u zadanom roku osobno dostave potrebnu dokumentaciju. Rok za predaju je od 5. listopada 2026. do 16. listopada 2026., svakim radnim danom od 7 do 13 sati.

Evo što trebate priložiti

Što treba donijeti? Potvrdu o statusu redovnog studenta za akad. 2026./2027. (izdaje fakultetska referada), IBAN broj računa (osobni račun studenta) i potvrdu o boravištu (izdaje MUP, u mjestu studiranja gdje student boravi).

Subvencija vrijedi od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2027., ali samo u razdoblju navedenom na potvrdi boravišta. U razdoblju od 16. srpnja 2027. do 31. kolovoza 2027. studenti nemaju pravo na subvenciju.

Gdje donijeti dokumente?

Dokumente treba donijeti osobno, i to u Studentski dom Bruno Bušić, Spinutska 37, 21.000 Split.

- Ako student ne donese potpunu dokumentaciju u zadanom roku nema isplate subvencije, odnosno gubi pravo na subvenciju bez obzira na ostvareno pravo u natječaju, poručili su iz SCST-a.