Poskupljuju studentski domovi u još jednom velikom gradu, imamo nove cijene: 'Nismo ih mijenjali od 2018.'

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Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 9 h 30.09.2026
30. rujan 2026.
Naglašavaju da svrha korekcije cijena nije povećanje prihoda kao cilj sam po sebi, već pokrivanje povećanih troškova pružanja usluge...
Od 1. rujna 2026. poskupljuju studentski domovi u još jednom gradu - Rijeci. Studentski centar u Rijeci (SCRI) potvrdio je to za srednja.hr i naveo da je, uz prethodnu suglasnost Senata Sveučilišta u Rijeci, Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka 28. rujna 2026. godine donijelo Odluku o usklađivanju odnosno izmjeni Cjenika subvencioniranog smještaja u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka.
Odnosno o povećanju mjesečne uplatne cijene smještaja koju student plaća tijekom razdoblja ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje, po studentu i kategoriji smještaja.
- Podsjećamo i da je posljednja izmjena cjenika provedena 2018. godine. U međuvremenu, u razdoblju od 2018. do 2026. godine ostvario se značajan porast troškova energenata, održavanja, radne snage i drugih čimbenika koji utječu na troškove poslovanja, što predstavlja okolnosti koje se razmatraju u okviru redovitog praćenja troškova poslovanja, osiguravanja studentskog standarda te dugoročne održivosti poslovanja, poručuju iz SCRI-ja.
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Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
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