Poskupljuju studentski domovi u još jednom velikom gradu, imamo nove cijene: 'Nismo ih mijenjali od 2018.'

Od 1. rujna 2026. poskupljuju studentski domovi u još jednom gradu - Rijeci. Studentski centar u Rijeci (SCRI) potvrdio je to za srednja.hr i naveo da je, uz prethodnu suglasnost Senata Sveučilišta u Rijeci, Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka 28. rujna 2026. godine donijelo Odluku o usklađivanju odnosno izmjeni Cjenika subvencioniranog smještaja u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka.

Odnosno o povećanju mjesečne uplatne cijene smještaja koju student plaća tijekom razdoblja ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje, po studentu i kategoriji smještaja.

- Podsjećamo i da je posljednja izmjena cjenika provedena 2018. godine. U međuvremenu, u razdoblju od 2018. do 2026. godine ostvario se značajan porast troškova energenata, održavanja, radne snage i drugih čimbenika koji utječu na troškove poslovanja, što predstavlja okolnosti koje se razmatraju u okviru redovitog praćenja troškova poslovanja, osiguravanja studentskog standarda te dugoročne održivosti poslovanja, poručuju iz SCRI-ja.