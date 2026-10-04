Razgovarali smo sa studentima koji su umjesto sobe dobili 152 eura: 'Morat ću se privremeno zaposliti'

Odlična prilika za studente koji traže smještaj u Zagrebu: Udruga ga volonterima nudi besplatno
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10:51 29 d 05.09.2026
04. listopad 2026.
Zbog obnove paviljona, u Zagrebu je ove godine 906 studentskih kreveta manje. Studenti će dobiti subvenciju od 152 eura, a najam će plaćati puno više.
Zbog obnove petog i šestog paviljona Studentskog doma Stjepan Radić te osmog paviljona u Studentskom domu Lašćina, ove je godine u Zagrebu na raspolaganju 906 kreveta manje.
Studenti koji su zbog obnove izgubili mjesto u domu od resornog će ministarstva dobiti subvenciju za podstanarstvo u iznosu od 152 eura, što smo detaljno objasnili u ovom članku. Međutim taj iznos svakako im neće biti dovoljan za najam stana. O tome koliko će im porasti troškovi, razgovarali smo sa studentima koji su ostali bez sobe.
Jedna studentica, koju ćemo u članku nazvati Marija, rekla nam je da je prošle godine sobu treće kategorije na Savi plaćala 62 eura. Ove godine međutim ostala je bez sobe, a dobila subvenciju, zbog čega se odlučila za najam stana s prijateljicom u sobi koja je nešto veća od one u studentskom domu.
- Najam je po osobi 266 eura plus režije, dakle nekih tristotinjak. Naravno tu su i neki implicitni troskovi, tipa trošenje na sanitarna sredstva za kuhinju i WC, dok je prije čistačica to radila, i naravno hrana. Nerealno je, a pogotovo zimi, da svaki dan idem u menzu za ručak i večeru, što sam mogla prošle godine. Jednostavno je neisplativo ići po -5 stupnjeva svaku večer se 30 minuta voziti busem do najbliže menze, tako da vjerujem da će ove godine puno više novca ići na hranu, rekla nam je studentica.
Odlična prilika za studente koji traže smještaj u Zagrebu: Udruga ga volonterima nudi besplatno
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Međutim na jednoj stavci priznaje da će uštedjeti. Naime kaže nam da je u studentskom domu pranje rublja plaćala 4 eura i pritom nosila svoj deterdžent, što će je sad doći jeftinije jer ima perilicu.
- U svakom slučaju, ne mogu reći da nisam zahvalna za subvenciju, jer mi je stvarno pripomogla, ali ovim putem bih kritizirala i našu Vladu što je državna stipendija već šest godina ista, troškovi sve više rastu i rastu, i rast će dok vrijednost stipendije ne postane zanemariva, izjavila je Marija.
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Natalija je sobu u petom paviljonu Studentskog doma Stjepan Radić prije plaćala 40 eura, a sad će je smještaj stajati čak deset puta skuplje. Naime najam stana od 60 kvadrata, koji će dijeliti s cimericom stajat će je 400 eura. Kad se od toga odbije iznos subvencije, plaćat će 248 eura iz svog džepa, odnosno 208 eura više nego prije.
- Zbog tog ću se morati privremeno zaposlit, pa ću uz svoj faks koji je već zahtjevan morat i raditi, ali nadam se spuštanju granice za studentski dom uskoro, podijelila je Natalija.
Javila nam se i Suzana, majka jednog studenta, koja je istaknula da se još nije odlučio za privatni smještaj jer je jako blizu granice pa vjeruje da će se pomaknuti te da će ipak dobiti sobu u domu.
- Njegov prijatelj je bio dvije godine u Studentskom domu Cvjetno naselje mislim da je plaćao osamdesetak eura, ove godine je dobio subvenciju, a stan plaća 600 eura, još ne znam troškove režija, rekla nam je majka Suzana.
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Pojasnimo, do spuštanja bodove granice za studentske sobe dolazi kada u domovima ostanu slobodna mjesta, a to se najčešće događa tijekom listopada i studenoga nakon završetka redovnih rokova za useljenje. Međutim oslanjanje na to je riskantno, a stanovi se obično po boljoj cijeni i na boljoj lokaciji mogu pronaći, ako ne već prije početka, onda barem prilikom početka akademske godine.
Studentski centar u Zagrebu nedavno je objavio konačnu rang-listu rezultata Natječaja za subvencionirani smještaj studenata u studentske domove za akademsku godinu 2026./2027. Bodovna granica prema njemu je 1.375, a više o tome doznajte na poveznici.
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