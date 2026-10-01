Novi dekani i dekanice diljem Hrvatske stupili na dužnost, imamo i novog rektora: Donosimo sve promjene

Nova akademska godina krenula je ovog četvrtka. To znači da na dužnost stupaju novi rektori i novi dekani. Što se sve mijenja, provjerili smo na našim sveučilištima.

Sveučilište u Zagrebu - novi mandat za rektora, šest novih dekana

Novi mandat krenuo je zagrebačkom rektoru Stjepanu Lakušiću. Ovog proljeća ponovno je pobijedio na rektorskim izborima i time osigurao drugi uzastopni mandat, ujedno posljednji. Na čelu Sveučilišta u Zagrebu ostaje još četiri godine, do konca rujna 2030. godine.

Iz Rektorata Sveučilišta u Zagrebu odgovorili su nam koji dekanice i dekani preuzimaju nove dužnosti od 1. listopada. Novi dekan Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije (FKIT) jest Domagoj Vrsaljko sa Zavoda za termodinamiku, strojarstvo i energetiku s 1.498 citata na Google Scholaru. Dosadašnji dekan bio je Ante Jukić. Nova dekanica Fakulteta organizacije i informatike (FOI) Varaždin jest Renata Mekovec s Katedre za razvoj informacijskih sustava. Na Google Scholaru ima 486 citata. Dosadašnja dekanica bila je Marina Klačmer Čalopa.