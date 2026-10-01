Kraj rektora bliskog HDZ-u: Sada ga dižu u nebesa, a godinama radio propust

Dekani rekli ne financiranju Rektorata? U raspravu ulazi Ministarstvo obrazovanja
13:41 282 d 23.12.2025
01. listopad 2026.
Nakon što je u rektorsku fotelju došao 2018. godine, Draganu Ljutiću sada je završio drugi, uzastopni mandat. Prisjećamo se što ga je obilježilo.
Sve od 1. listopada 2018. do 1. listopada 2026. godine na čelu splitskog sveučilišta bio je Dragan Ljutić. U dva uzastopna mandata bilo je brojnih izazova, ali i vrijednih postignuća, napisao je Ljutić u svom oproštaju.
- Zajedništvom, čiju važnost sam opetovano naglašavao u svom mandatu, predanim radom i transparentnošću nastojali smo unaprijediti naše Sveučilište, stvarati bolje uvjete za rad i studiranje te razvijati akademsku zajednicu u kojoj će znanje, izvrsnost, ali nadasve ljudi biti na prvome mjestu, napisao je te zahvalio svim djelatnicima i studentima koji su mu, istaknuo je, bila glavna okosnica mandata.
I sami studenti oprostili su se od Ljutića. Studentski zbor Sveučilišta u Splitu na društvenim je mrežama napisao kako iza Ljutića ostaju dva mandata obilježena sustavnim i predanim radom. Bio je rektor koji je razumio potrebe studenata i koji je na njih odgovarao konkretnim djelima, objavili su.
- U tom razdoblju Sveučilište u Splitu napravilo je značajan iskorak - u infrastrukturnom, akademskom i međunarodnom smislu. Posebno ističemo ono što je za studente bilo najvažnije, kontinuirano ulaganje u studentski standard. Od modernizacije i širenja smještajnih kapaciteta, poboljšanja prehrane i uvjeta studiranja, do otvorenosti za dijalog i podrške studentskim projektima i inicijativama, stoji im u objavi.
Pritom je zanimljivo da se splitski rektor 'spotaknuo' upravo na temi studenata. Naime, godinama nije raspisivao izbore za sveučilišne studentske predstavnike. Time je ignorirao odredbe Zakona o studentskom zboru koje kažu da se izbori provode svake dvije godine. Za kršenje tog zakona inače je stegovno odgovoran baš rektor. Reagiralo je čak i Ministarstvo obrazovanja. Rektora smo s tom informacijom suočili u intervjuu u 2024. godini, dok su posljednji izbori bili 2021. godine. Tada je odgovorio:
- To će biti čim se zadovolje uvjeti, istog momenta. Ja na to pazim i ljutim se zašto nešto nije. Kad ja to mogu znati? Kad vi to meni kažete. Prošlo je dvije godine i nije. Nije samo to, uz mene su i moji prorektori koji moraju voditi o svemu računa. Evo vi ste opet postavili pitanje. Tko je na kraju kriv? Uvijek je rektor, naveo je.
Dekani rekli ne financiranju Rektorata? U raspravu ulazi Ministarstvo obrazovanja
13:41 282 d 23.12.2025
Ljutić je izbore raspisao u 2025. godini, ali tada je ponovno prekršio odredbe zakona. U izborno povjerenstvo imenovani su aktualni studentski predstavnici, među kojima i čelnik sveučilišnog studentskog zbora. Tu odluku potpisao je sam rektor. Nakon našeg članka izbore je poništio.
Izborni proces ponovno je raspisan u 2026. godini kada je konačno završen. Tako je sveučilište s izborima kasnilo četiri godine. No, studenti su opet upozoravali na nepravilnosti i na tim posljednjim izborima.
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Kada kažemo da je na ignoriranje studentskih izbora čak reagiralo i Ministarstvo obrazovanja, pritom mislimo na to da je na čelu Ministarstva HDZ-ov ministar, dok je Ljutić blizak HDZ-u. Ususret parlamentarnim izborima Ljutić je bio na Općem saboru HDZ-a s još nekim rektorima. U 2024. godini pitali smo ga misli li da to ruši autonomiju i neovisnost sveučilišta. Otvoreno je progovorio kako bi se on na poziv premijera Andreja Plenkovića dignuo i u četiri sata ujutro ako treba.
- Ni na kakav način. Riješen je prvi, drugi, treći, četvrti problem, još vam nisam ni rekao sve. Riješite brojne zaostatke koji prije nisu riješeni. Sve to riješite i onda budete razapeti. Što da ja vas sad pozovem dođite na Senat sutra, što to znači za vas? Vi imate svoje ime i prezime, svoju neovisnost, dođete i vidite. O čemu se ovdje radi? Izvještajni sabor. Ja svjedočim odrađenome. Zašto? To je sve istina. Provjerite svaku moju riječ, sve je istina. Ako mene premijer koji je usto i predsjednik stranke pozove, kako se ja tom čovjeku neću dignuti ujutro u četiri ure, otići i pokazati svoju zahvalnost jer je učinio za opće dobro, ne za Dragana Ljutića. Dragan Ljutić daje maksimalnu potporu premijeru Plenkoviću. Osobno mislim da čini odlične stvari, svjedočim da to čini ovdje na našem sveučilištu. Ni nije samo na našem. Otiđite u Rijeku, Osijek, Zadar, Dubrovnik. Evo do jučer smo u Zadru imali kolegicu koja je bila rektor i koju smo slavili jer je odradila sve, a sada je nešto potpisala. Mi to sve potpisujemo. Pa onda odmah kriva je, čekaj, kazao je tada Ljutić.
Ljutić je premijeru u lipnju 2024. uručio posebnu povelju Sveučilišta u Splitu. Poručio je kako nema sveučilišta u Hrvatskoj kojem Andrej Plenković nije pomogao. Još u 2022. godini Ljutić je izjavio kako se 'ponosi Andrejem' te misli da 'imamo vrsnog političara zapadnoeuropskog tipa'.
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Ono na što Ljutić sigurno može biti ponosan iz svog mandata je pokretanje prijediplomskog studija hotelijerstva i gastronomije u Makarskoj te studentskog smještaja tamo. To se dogodilo 2023. godine. Njegova supruga je, inače, Makarka. Ljutić je tamo dobio titulu počasnog građanina upravo zbog tog čina. Taj studij ove je akademske godine popunio kvotu. Na ljeto pravo upisa ostvarilo je 23 studenata, na jesen još sedam. Na početku studija kvota se nije popunjavala.
- U čemu je problem, vi znate kako Amerikanci gledaju na to. Ako imate pet dolara, dajte četiri na promidžbu. Ide malo po malo, nije lako. Ja sam završio medicinu u Zagrebu, mogao sam i ostati na Rebru, nudili su mi. U našoj sredini vi neke stvari pokrećete. Nije lako. Da je lako, to bi mogao svatko, treba ulaganja. Mi smo uredili prostor. Tamo nema laboratorija. Mi imamo laboratorij u Trilju koji može provjeravati kakvoću i vina, i ulja, i hrane, omogućava proizvodnju eteričnih ulja. Kao sveučilište ja sam rekao iznajmit ćemo ili kupiti autobus i naše studente odvesti tamo. Nećemo imati pet laboratorija i pet puta trošiti kako bismo mjesec dana nešto upotrijebili. Taj laboratorij treba biti upotrebljavan permanentno, rekao nam je u 2024. Ljutić na tu temu.
Ljutić je na koncu ipak doveo studij logopedije u Split. Niz godina studij se najavljivao, da se ne bi događalo ništa, dok se u 2025. godini u Splitu konačno nije pokrenuo dislocirani studij logopedije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Tada su pak studente upisivali na online obrascu dok je godina već počela. Upisi su se normalno nastavili ove godine s popunjenom kvotom od 25 studenata.
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Valja izdvojiti i kako smo u 2025. godini bilježili da je splitsko sveučilište upalo u veliki minus. To su opravdavali zbog investicije i kredita. Unatoč takvim financijskim rezultatima Ljutić je primao nagradu od 700 eura mjesečno.
Radi se o odluci Ljutića o isplati nagrade za ostvarene rezultate rada. Naime, rektor je zaposlenicima Rektorata odlučio isplaćivati nagradu 'temeljem uloženog napora i ostvarenih rezultata u razdoblju četvrtog tromjesečja 2023. godine i prvog tromjesečja tekuće 2024. godine koji su vidljivi kroz raste i poboljšanje kvalitete poslovanja Sveučilišta'. I on je bio na popisu zaposlenika za nagradu.
U intervjuu u 2024. godini Ljutić nam je sam otkrio na što je najviše ponosan iz svog mandata. Govorio je to što će na kampusu niknuti zgrada Znanstvenog istraživačkog centra i još jedan studentski dom, to što su dobili domaćinstvo Europskih sveučilišnih igara 2028. godine, uređenje studija i smještaja u Makarskoj, pokretanje ideje Tehnološkog parka, kao i aktivnosti u SeaEU alijansi.
Ljutić je u 2024. najavio da će nakon rektorskog mandata u mirovinu. Istaknuo je da je našem društvu kao liječnik od 1980. godine dao koliko je mogao. Ljutić je ranije bio dekan Medicinskog fakulteta u Splitu, pomoćnik ravnatelja KBC-a Split i pročelnik dvaju kliničkih odjela u istoj Klinici. Bio je i pročelnik katedri za diplomski ispit i internu medicinu te predsjednik Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju.
Ipak, za pretpostaviti je da se Ljutić neće skroz umiroviti. U 2025. godini imenovan je za predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Odabrala ga je upravo HDZ-ova Vlada. Ujedno je član Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora. Na čelu splitskog sveučilišta Ljutića je naslijedio Nikola Koceić-Bilan, profesor s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i prorektor u Ljutićevom mandatu.
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