Iznenađenje na listi najboljih sveučilišta svijeta: Jedno iz Hrvatske 'prešišalo' i zagrebačko i splitsko

Objavljena je najnovija rang-ljestvica svjetskih sveučilišta, World University Rankings 2027. u izdanju globalne organizacije Times Higher Education (THE). Ovogodišnja lista sadržava 2.297 institucija, što je stotinjak više u odnosu na proteklu godinu i to iz 118 zemalja. Na listi je rangirano čak pet hrvatskih sveučilišta.

U metodologiji stoji da postoji, kao i prethodnih godina, pet stupova evaluacije koji su ključni za plasman pojedinog sveučilišta na ljestvici u izdanju organizacije Times Higher Education. Za početak su to uvjeti podučavanja (29,5 posto), a zatim i istraživačko okruženje u kojem se promatraju opseg aktivnosti, financiranje i znanstveni ugled (29 posto). Slijedi kvaliteta istraživanja koja uključuje doseg citata, istraživačku snagu, znanstvenu izvrsnost i utjecaj (30 posto), potom međunarodna usmjerenost odnosno mobilnost osoblja, studenata i istraživačka suradnja s vanjskim stručnjacima (7,5 posto) te povezanost s industrijom (4 posto).

Iznenađenje na vrhu ljestvice hrvatskih sveučilišta

I dok su protekle godine na ovoj rang-listi bila redom sveučilišta u Splitu, Zagrebu i Rijeci, situacija je nešto drugačija kada je riječ o ljestvici za 2027. Najbolji plasman na najnovijoj ljestvici zauzima Sveučilište Sjever koje se nalazi u rasponu između 1001. i 1200. mjesta. Protekle godine ovo je sveučilište ostalo u statusu prijavitelja, a u tu kategoriju THE svrstava sveučilišta koja su poslala tražene podatke, ali nisu zadovoljila kriterije.