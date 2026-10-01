Gotovo 15.000 studenata dobilo poruku rektora: Posebno se obratio brucošima

Povodom početka nove akademske godine, rektor Sveučilišta u Rijeci Goran Hauser poslao je poruku studentima. Kako je naveo, s prvim danom listopada za studente počinje novo razdoblje života - razdoblje novih znanja, prijateljstava, iskustava i izazova.

- Dolaskom na Sveučilište u Rijeci postali ste dijelom zajednice od gotovo 15.000 mladih umova koje povezuje znatiželja, kreativnost, entuzijazam, ambicija i želja za znanjem. Pred vama je još jedna godina tijekom koje ćete još mnogo toga naučiti i preispitivati, ali i upoznati ljude koji će obogatiti vaš akademski i osobni put, poručio je rektor.

Poruka brucošima

Posebnu dobrodošlicu uputio je brucošima. Početak studija, pogotovo u novom gradu i novoj okolini, donosi uzbuđenje, ali i određenu dozu neizvjesnosti, osvrnuo se rektor.

- No budite sigurni da ste dobrodošli i da ste od danas dio naše sveučilišne zajednice. Hvala vam na povjerenju koje ste nam ukazali odabravši upravo riječko sveučilište kao mjesto za svoje daljnje obrazovanje i ostvarenje ciljeva. Svjesni smo da je izbor sveučilišta važna odluka, ali i znamo kakvu odgovornost s tim povjerenjem preuzimamo. Nadamo se i vjerujemo da ćemo opravdati vaše povjerenje -kvalitetom obrazovanja, otvorenošću, podrškom i stvaranjem okruženja u kojem ćete imati priliku razvijati svoje potencijale. Svi mi, ljudi sveučilišta koji će vam biti na raspolaganju tijekom studija, imamo i dodatnu odgovornost, a to je da svima vama budemo primjer. Da vas učimo kako misliti, ali jednako tako i kako razumjeti druge, kako razgovarati, kako ostati čovjek i onda kada je najteže, napisao je rektor.

'Budite aktivni, uključite se u život sveučilišta'

Dodao je da osim brojnih predavaonica, laboratorija i kabineta, u kojima će ideje studenata dolaziti do izražaja, ne zaborave i na sve ostalo što čini sastavni dio studentskoga života: knjižnice, kazališta, muzeje, sportske terene, koncerte i druženja na otvorenom.

- Taj spoj akademskog i društvenog života čini studentske godine posebnima, a iskustvo studiranja u Rijeci jedinstvenim. Budite aktivni, uključite se u život sveučilišta, uključite se u rad studentskih udruga na odabranim fakultetima, upoznajte ljude i mjesta koja će vam ostati u sjećanju dugo nakon završetka studija. Svima koji nastavljaju svoj studijski put želim uspješan nastavak puta, a onima koji tek započinju svoje akademsko putovanje želim odvažnost za prve korake, upornost i mnogo razloga za zadovoljstvo i ponos. Želim vam uspješan početak i puno uspjeha na vašem studijskom putu, zaključio je Hauser.