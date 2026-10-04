Ministarstvo 13 godina nije promijenilo pravilnik, mnogi muku muče s prehranom: 'Ne iskorištavaju subvenciju'

Menza je bila baš onako lutrija. Tako nam svoje iskustvo prehrane u studentskim restoranima opisuje donedavna studentica Ela koja ne smije jesti - gluten. Priča nam da je uvijek 'ciljala' veće menze - one u zagrebačkom Studentskom centru, Studentskom domu Stjepan Radić ili Cvjetnom naselju, jer imaju više linija pa su bile veće šanse da će pronaći obrok za sebe. Također, morala je dolaziti na samo otvaranje.

- Najgore bi bilo kad bih došla pred kraj radnog vremena jer tada najčešće ostanu samo pohanci i nešto što ja ne smijem, jako mali izbor. Općenito kako ne jedem gluten, bilo mi je jako teško naći jelo. Često sam jela piletinu na grilu i rižu ili neko drugo meso koje nije u šugu, jer bi u svaki šug išlo brašno, zaprška koju ja ne mogu jesti. Radnice su znale za taj problem, čak je bilo par slučajeva kada stvarno ne bi bilo ničega, pa bi mi rekle da će staviti kotlet samo za mene i da pričekam. S te strane je bilo ljudskog razumijevanja i to cijenim od radnica koje su radile u menzi, objašnjava Ela.

'Ja ne mislim da oni moraju kupovati posebnu bezglutensku hranu'

Jednom prilikom bila je i na razgovoru u Upravi Studentskog centra u Zagrebu (SCZG), no, kaže, rekli su da ne mogu puno učiniti po tom pitanju. Podsjetimo, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, koji donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), nije se mijenjao od 2013. godine. O prehrani studenata s celijakijom u prosincu prošle godine upitali smo i aktualnog ravnatelja SCZG-a Marija Župana.

- I studenti i studentski centri moraju s Ministarstvom izregulirati Pravilnik. Što kuhamo, kako kuhamo, koje su cijene - to je broj jedan. Kada se izregulira Pravilnik, onda je idealno otvoriti i ovu priču oko naše djece, studenata koji imaju problema s celijakijom, da se eventualno na određenoj lokaciji u sklopu Studentskog centra, ne mogu sada napamet reći lokaciju, osigura prostor gdje se namirnice ne smiju miješati jer je riječ o ozbiljnom zdravstvenom riziku. Dakle, da se napravi jedna takva menza koja mora biti u skladu s Pravilnikom, regulirana i cijenom i svime ostalim. Mi smo apsolutno otvoreni, do sada smo imali puno sastanaka s predstavnicima studenata. Međutim, ne možemo mi to sami riješiti, mora biti sluha od svih sudionika, zaključio je tada Župan.

Ela nam pak kaže da bi pozitivan pomak bio već i razmišljati o tome da se studentima na meniju ponude bar dva jela koja u sebi ne sadrže gluten.

- Ja ne mislim da oni moraju kupovati posebnu bezglutensku hranu koja je skuplja, tipa tjesteninu, kruh, brašno, nego samo da se osiguraju neke dvije opcije bez brašna. Dakle, to može biti neko meso na grilu i neki prilog koji nema brašno, to ne traži neku dodatnu skupoću, zaključuje Ela koja si je kuhana jela zato uglavnom nosila smrznuta iz rodnog grada.

Broj studenata koji se hrane prilagođeno

Podsjetimo, studentski zborovi diljem hrvatske među svojim su studentima proveli anketu o prehrani u menzama, a potom i poslali apel resornom ministru Radovanu Fuchsu. Možete ga pročitati ovdje. Filip Janković iz Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za srednja.hr kaže da je od 1.564 ispitanika njih 4,5 posto navelo da konzumiraju bezlaktoznu prehranu, 3 posto bezglutensku, a 2,9 posto vegetarijansku ili vegansku. Ovo, dodaje, nikako nije zanemariv broj.

- Anketa je pokazala neke dobre, ali i manje dobre strane trenutno dostupne ponude u našim menzama. Neke od dobrih bile su cijena, radno vrijeme menzi i ljubaznost osoblja, a one manje dobre bile su svježina i kvaliteta pojedinih jela, raznolikost ponude, nedostupnost jelovnika online, ali i nedostupnost hrane prilagođene studentima koji imaju posebna zdravstvena ograničenja. Tako je osoba koja boluje od celijakije prisiljena ili svaki drugi dan jesti jedno te isto jelo ili si sama spremati hranu. Za zdravlje nikako nije dobro kada se stalno jede isto, a s druge strane samostalno spremanje hrane iziskuje i veće financijske izdatke, ali i puno više uloženog vremena koje ostali kolege mogu iskoristiti za npr. učenje, što je i pomalo diskriminatorno, ističe Janković.

Riža, krumpir, jela s roštilja...

Dodaje da i sam poznaje kolege s celijakijom koji u menzi jedu rižu, krumpir, kukuruz, jela s roštilja, salate, voće i jogurti.

- Moguće je da sam poneko jelo izostavio, ne zamjerite, ali ovo je ono što vidim na tanjurima tih svojih kolega 95 posto vremena. Ponekad se bezglutenska glavna jela ne mogu ni pronaći, osobito vikendom. Jedino je drugo rješenje da samostalno pripremaju jela, za što se nekada stvarno nema vremena, a i financijski je puno neisplativije. U suprotnom, ovo su njihovi obroci kroz čitavu akademsku godinu. Zbog svoje bolesti oni ne mogu u potpunosti iskoristiti svoje pravo na subvenciju kao što to čine ostali studenti. Svjesni smo da su neki oblici prehrane, poput veganstva, u nekim slučajevima izbor, ali celijakija, bezlaktozna prehrana i slično nisu izbor, nego pitanje zdravlja. Nisam siguran koliko su ljudi upućeni u to što se događa ako osobe koje imaju celijakiju konzumiraju gluten, makar to bilo i na mikroskopskoj razini, ali je svakako važno educirati i javnost, a posebno osoblje u kuhinji,o glutenu, mogućoj kontaminaciji i u jelima koja naizgled ne sadrže gluten, ali su bila u dodiru s drugim jelima, brašnom, kontaminiranim radnim površinama na kojima su se pripremala 'glutenska jela', vađenje te hrane na tanjur istim priborom i slično, navodi Jaković.

Pravilnik se nije mijenjao od 2013.

S Jankovićem smo razgovarali i o nužnosti promjene Pravilnika. Kako kaže, u ovih 13 godina se štošta promijenilo.

- A isto bi tako bilo vrijeme da se nešto promijeni i kada su u pitanju studentski restorani, ali i trgovine s osnovnim potrepštinama za studente koje su, prema pričama starijih generacija, nekada postojale i bile odlične. Ne želimo da se dobre stvari ukidaju, nego da se unaprjeđuju, zaključuje Janković.

Marija Jeromela, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (SZPU), kaže da ju činjenica da se Pravilnik nije mijenjao 13 godina - zabrinjava.

- Studentska prehrana jedan je od najvažnijih mehanizama potpore studentima. Bez kvalitetne, raznovrsne i cjenovno dostupne prehrane znatno se narušava studentski standard. Studenti se tijekom studiranja susreću s brojnim poteškoćama, ali prehrana ne bi trebala biti jedna od njih. Zabrinjava me što se Pravilnik nije mijenjao trinaest godina, iako su se u tom razdoblju bitno promijenili način života studenata, njihove potrebe i prehrambene navike. Glavni problem je zastarjelost, Pravilnik ne odražava današnje potrebe studenata ni suvremene prehrambene navike. Studente najčešće muče nedostatak jasno propisanih prilagodbi za posebne prehrambene potrebe, ograničena raznovrsnost ponude, nedovoljna transparentnost, primjerice u pogledu sastava jela i alergena

nedostatak mehanizma redovite revizije i pojačano uključivanje studenata u donošenje odluka, naglašava Jeromela.

U Puli osoblje menze uz prethodnu najavu prilagođava obrok

Navodi da je pitanje studenata koji zbog zdravstvenih prilika ne mogu jesti u menzama važno, no da u Puli ono trenutno nije izraženo u velikoj mjeri.

- S ekonomskog gledišta cijene su za sada studentima prilično pristupačne (cijena menija je 0,86 eura, op.n.), a s obzirom na obveze, studenti rijetko imaju dovoljno vremena za svakodnevnu pripremu obroka, pa je menza za njih najbolja alternativa. Srećom, u Puli nema velikog udjela studenata čije zdravstveno stanje značajno otežava kvalitetnu prehranu. Osim toga, djelatnici Studentskog centra u Puli iskazuju veliku susretljivost. Prema dosadašnjim iskustvima, studenti s posebnim prehrambenim potrebama uglavnom se snalaze zahvaljujući izravnoj komunikaciji s osobljem menze, koje im, uz prethodnu najavu, prilagođava obrok. Takav pristup funkcionira, ali se oslanja na dobru volju i individualni dogovor, a ne na sustavno rješenje. Sveučilište u Puli relativno je malo, pa je ovakav osobni pristup trenutno izvediv. No s daljnjim razvojem i rastom broja studenata potrebno je prehranu sustavno prilagoditi, i to uvođenjem stalnih opcija za studente s posebnim restrikcijama te za vegane, kako prilagodba ne bi ovisila o prethodnom dogovoru, poručuje Jeromela.

Promjena i unaprjeđenje Pravilnika mogli bi dovesti do povećanja cijena. Podsjetimo, jedan studentski meni u menzi sadrži juhu, glavno jelo s prilogom, salatu, kruh te desert ili voćem, a student plaća 0,86 eura. To nije puna cijena menija, već samo trošak studenta, dok ostatak subvencionira država. Jeromela se osvrnula i na potencijalno povećanje cijena.

- Svjesna sam problema inflacije u cijeloj državi i razumijem da nije jednostavno održavati postojeće cijene u ovakvom kontekstu. Istodobno smatram da se u studente i visoko obrazovanje mora ulagati te da to nikada neće biti loša investicija. Zato bi svako eventualno povećanje (ukoliko je isto prijeko potrebno) trebalo biti umjereno, postupno i popraćeno podizanjem kvalitete, zaključuje Jeromela.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.