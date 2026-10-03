Studenti se bunili zbog menze, rektor najavljuje veliku promjenu u novoj godini: 'Želimo početi što ranije'

Još 2024. godine Mornarička bolnica u Puli postala je kampus Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na kojem svakodnevno borave stotine studenata. Iako je bilo očekivano da se u sklopu njega otvori i menza u kojoj će studenti objedovati 'preko iksica' to se do sada nije dogodilo. Studenti su se ranije ove godine pobunili jer su im, kako su tvrdili, ostale menze previše udaljene da bi do njih mogli stići u pauzama od predavanja. Prijelazno rješenje bio je Marendin, bistro u kojem se nudi kava i sendviči te jednostavna jela, ali ne uz subvenciju države.

Menza na novom pulskom kampusu trebala bi biti otvorena ove akademske godine

No, u ovoj novoj godini svoja bi vrata trebao otvoriti studentski restoran Agora, prostor za subvencioniranu studentsku prehranu. Pulski rektor Marinko Škare objašnjava da će se obroci pripremati u postojećem restoranu Studentskog centra na starom kampusu pa se dopremati i posluživati u Agori. No, za sada točan datum otvorenja ne može potvrditi.

- Tako student na novom kampusu može jesti subvencionirano, bez odlaska na staru lokaciju. A usluge u prostorima Marendina, bez subvencije, moći će koristiti nastavnici i zaposlenici u novom kampusu. Prostor Agore Sveučilište je uredilo. Nabavljena je glavnina opreme, Studentski centar je ovih dana dovršavao liniju za posluživanje, a pribavljena je i većina tehničke dokumentacije, uključujući rješenje o zaštiti od buke. U pripremi je i ugovor o korištenju prostora i upućivanje sve potrebne dokumentacije nadležnim tijelima poradi dobivanja dozvole za puštanje objekta u pogon. Točan datum otvaranja još ne mogu potvrditi. Želimo početi što ranije u novoj akademskoj godini, no datum ovisi o preostalim tehničkim i administrativnim koracima na kojima radimo svakodnevno u koordinaciji sa Studentskim centrom, navodi Škare za srednja.hr.

Menza Agora | foto: Sveučilište J. Dobrile u Puli

Rektor: 'Sve je trajalo dulje nego što smo željeli'

I sami studenti koji svakodnevno borave na novom kampusu više su puta javno upozoravali na nedostatak odgovarajuće studentske prehrane u neposrednoj blizini. I sam rektor priznaje da se situacija oduljila.

- Razumijem studente - sve je trajalo dulje nego što smo željeli. Prostor na kampusu nije odmah ispunjavao uvjete za subvencioniranu prehranu. Trebalo je osigurati dodatna financijska sredstva te urediti i opremiti objekt, dogovoriti model rada i proći administrativne korake bez kojih se prehrana na X-icu ne može zakonski pokrenuti. Marendin je od početka bio privremena solucija, a ne zamjena menze. Usporedno smo radili na dovršavanju modela dopreme toplih obroka s postojeće lokacije Studentskog centra, jer je to najbrži način da se topli obrok čim prije osigura na novom kampusu. Kasnije buduće potrebe studentskog standarda (prehrana, smještaj) ovisit će o broju studenata u novom kampusu a namjera je Sveučilišta osigurati svim našim studentima visoku razinu studentskog standarda kako u starom tako i u novom kampusu, posebice jer je većina sastavnica Sveučilišta smještena u novom kampusu, ističe Škare.

Još se ne zna koliko će se obroka posluživati

Kaže i da se svi prostorni, tehnički i administrativni preduvjeti koji nisu riješeni rješavaju svakodnevno kako bi se čim prije potrebna dokumentacija uputila nadležnim tijelima na odobrenje.

- Treba dovršiti preostale tehničke elemente (termički blok i odgovarajuću ventilaciju, što je u rješavanju) te obaviti potrebna ispitivanja. Studentski centar zatim podnosi zahtjev za razvrstavanje i minimalne tehničke uvjete, uspostavlja blagajnu i sustav subvencionirane prehrane te prolazi propisani postupak pred Nacionalnim povjerenstvom i nadležnim ministarstvom. Sve aktivnosti koje treba odraditi, rade se usporedno. Zato ne čekamo da sve bude gotovo odjednom, nego radimo ono što se može odmah, navodi Škare.

Zanimalo nas je i koliki bi kapacitet trebala imati menza kada se jednom otvori te hoće li se u njoj posluživati sva tri obroka - doručak, ručak, večera - ili postoji neki drugi plan.

- Kapacitet i raspored obroka odredit će se operativnim modelom nakon odobrenja. Upravo se i Muzička akademija preselila u prostorije novog kampusa, te sveučilišni studij Dizajna i audiovizualnih komunikacija tako da ćemo nakon par mjeseci vidjeti točan broj studenata, korisnika usluga i onda moći optimalno sve definirati kako bi se osigurala potrebna razina studentskog standarda u novom kampusu, poručuje Škare.