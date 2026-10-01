Studenticama 200.000 besplatnih uložaka: Osigurao ih je Zbor iz rekordnog proračuna

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) objavio je da su i ove godine osigurali 200.000 besplatnih menstrualnih potrepština za sve fakultete i studentske domove u Zagrebu. Kako su objasnili, uloške nabavljaju isključivo iz svojih sredstava, 'koja su ove godine rekordna'. Podsjetimo, ranije su objavili da je Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) usvojila, a Senat Sveučilišta potvrdio, proračun u ukupnom iznosu od 368.044,64 eura.

- Kroz UNIZG ciklus u manje od dvije i pol godine osigurali smo više od 600.000 uložaka kako bismo iskorijenili menstrualno siromaštvo na našem Sveučilištu, napisali su iz SZZG-a.



