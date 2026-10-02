PMF nagradio najbolje brucoše, ovo su njihova imena: 'Imali su stopostotni rezultat'

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12:28 4 h 02.10.2026
02. listopad 2026.
Desetero brucoša PMF-a u Zagrebu nagrađeno je za stopostotni rezultat na ispitima mature koji su ključni za upis ovog fakulteta.
Nova akademska godina i službeno je počela, a kao i ranijih godina Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu nagradio je najbolje brucoše na državnoj maturi. Ovom, sada već tradicionalnom nagradom, žele odati priznanje izvrsnosti novih studenata.
- Kriterij za dodjelu nagrade bio je uspjeh ostvaren na maturi iz ključnih predmeta za upis na studije PMF-a. Ovogodišnji dobitnici nagrade su: Patrik Puretić, Filip Tokić, Hrvoje Valent, Ivan Vuk, Luka Vučemilo, Ita Blašković, Karlo Brčić, Fran Janči, Matea Milat i Sven Todorović. Svi nagrađeni brucoši ostvarili su stopostotni rezultat iz ključnih predmeta važnih za upis na studije PMF-a, čime su potvrdili iznimnu razinu znanja i uspjeha već na početku svog akademskog puta. PMF svojim novim studentima želi puno uspjeha u studiranju, novih znanja i izazova te nastavak ostvarivanja izvrsnih rezultata, poručili su s PMF-a.
Priče o nekima od nagrađenih objavljene su proteklog ljeta i na portalu srednja.hr, u sklopu serijala članaka o najboljim maturantima u 2026. godini. Filip Tokić bivši je učenik Gimnazije 'Fran Galović' u Koprivnici i bez greške je napisao ispit iz Fizike. Upisao je istraživački smjer fizike jer obožava brojke, a za to je zaslužan i njegov djed koji je umirovljeni profesor fizike. Luka Vučemilo iz Gimnazije Bjelovar bez greške je riješio Kemiju i upisao istraživački smjer u tom području jer se, rekao nam je, jednostavno ne vidi nigdje drugdje. Karlo Brčić bez greške je riješio maturu iz Matematike, upisao je studij matematike, a bivši je učenik XV. gimnazije u Zagrebu. Za srednja.hr otkrio je da je razmišljao i o FER-u, pravu i medicini, kao i da se veseli studentskom životu.
Fran Janči donedavno je bio učenik Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu bez greške je riješio višu razinu Matematike i upisao isti studij. Ljetos je za naš portal izjavio da se veseli daljnjem proučavanju tog područja i nada se da će mu ono otvoriti brojne prilike u budućnosti. Pisali smo i o Svenu Todoroviću koji je pohađao Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga u Zagrebu. I on je briljirao na Matematici i upisao taj studij, iako je sve do mature mislio da će upisati fiziku. Smatra da je to šire područje i da pruža veću fleksibilnost i više mogućnosti.
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Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
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