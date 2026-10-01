Drugo najveće sveučilište od danas ima novog rektora: Upravo su imenovani i prorektori

Započela je nova akademska godina, a čelnu poziciju na našem drugom najvećem, Sveučilištu u Splitu, preuzeo je i novi rektor - Nikola Koceić-Bilan. Ovog četvrtka održana je i 1. sjednica Senata na kojoj su izabrani i prorektori. Bit će ih šestero, kao i u mandatu prethodnog rektora Dragana Ljutića, s time da ih dvoje nastavlja svoju dužnost, dok je četvero novih.

Dvoje je starih-novih prorektora

Tako na poziciji ostaje prorektorica Bosiljka Britvić Vetma koja će se nastaviti baviti pravnim i kadrovskim pitanjima. Dolazi sa splitskog Pravnog fakulteta, članica je Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje i autorica više znanstvenih i stručnih radova iz područja upravnoga prava.

Prorektor ostaje i Igor Jerković, i to za znanost i kvalitetu, a dolazi sa splitskog Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Zavoda za organsku kemiju. Organska kemija, Kemija i tehnologija aromatičnog bilja, Kemija aroma i Farmakognozija neki su od kolegija s kojih ga studenti poznaju.

Tko je četvero novih prorektora?

Nova prorektorica za projekte i međunarodnu suradnju je Katarina Vukojević s Medicinskog fakulteta u Splitu. Obavlja i funkciju prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju na Medicinskom fakultetu, a svoj rad u znanosti posvetila je istraživanju ranog ljudskog razvoja, urogenitalnog sustava i prirođenih anomalija bubrega i mokraćnog sustava.

Vladimir Pleština bit će prorektor za poslovanje, studente i odnose s javnošću, a dolazi s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Područja znanstvenog interesa su mu umjetna inteligencija, robotika, mjerna nesigurnost i edukacija iz područja tehničkih znanosti.

Prorektor za infrastrukturu bit će Ivo Andrić s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. U znanosti se bavi istraživanjima u području gospodarenja vodama i zaštite voda, a neke od kolegija koje predaje su Vodoopskrba i kanalizacija, Zaštita voda i pročišćavanje komunalnih otpadnih i oborinskih voda, Hidrotehnički sustavi, Gospodarenje komunalnim krutim otpadom…

Novi prorektor je i Bruno Ćorić koji će voditi brigu o području financija i nastave. Ujedno je od 2024. i dekan splitskog Ekonomskog fakulteta. Predaje na katedri za opću ekonomiju, a studentima je poznat s nastave u sklopu kolegija Makroekonomija i Makroekonomski menadžment.

Mandat im traje do kraja rujna 2030.

Svim prorektorima mandat traje do istog datuma kao rektorov, do 30. rujna 2030. godine. Podsjetimo, novi je splitski rektor prije ove dužnosti obnašao je dužnost prorektora za studente, nastavu i poslovanje. Inače je profesor matematike i informatike na splitskom PMF-u.

Netom prije nego što je izabran, Nikola Koceić-Bilan za srednja.hr otkrio je i koji će mu biti prvi koraci u mandatu. Najavio je tako digitalizaciju nekih procesa na Sveučilištu i izradu informacijskog sustava Sveučilišta, kao i nove studije, o čemu više možete čitati ovdje.