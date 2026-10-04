Faks Evo s kojim su ocjenama maturanti upisivali svaki faks u 2026. Jedan godinama dominira: 'Ponosni smo'

Evo s kojim su ocjenama maturanti upisivali svaki faks u 2026. Jedan godinama dominira: 'Ponosni smo'

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

04. listopad 2026.

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Evo s kojim su ocjenama maturanti upisivali svaki faks u 2026. Jedan godinama dominira: 'Ponosni smo'

Dekanica FBF-a Zrinka Rajić | foto: FBF/srednja.hr

Najbolje srednjoškolske ocjene među brucošima i ove godine imaju studenti koji su upisali zagrebački Farmaceutsko-biokemijski fakultet.

Ako poželite upisati studij, neće biti dovoljno da položite državnu maturu. Na mnogim fakultetima boduje se još niz elemenata – od sudjelovanja na natjecanjima do dodatnih ispita kojima se provjeravaju specifične vještine nužne za nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

Ključni element čine i ocjene iz srednje škole. Štoviše, u nekim slučajevima prosjek srednjoškolskih ocjena donosi podjednak broj bodova kao i uspjeh na državnoj maturi. Također, za upis nekih od studija nije dovoljno 'stisnuti' s učenjem tek u četvrtom razredu, već su izvrsne ocjene nužne već i na početku srednje škole.

Budući da je završio i drugi rok upisa na studije, od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) zatražili smo podatke o prosječnim srednjoškolskim ocjenama maturanata upisanih na svaki fakultet u 2026. godini.

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