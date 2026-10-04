Evo s kojim su ocjenama maturanti upisivali svaki faks u 2026. Jedan godinama dominira: 'Ponosni smo'

Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 2 d 02.10.2026
04. listopad 2026.
Najbolje srednjoškolske ocjene među brucošima i ove godine imaju studenti koji su upisali zagrebački Farmaceutsko-biokemijski fakultet.
Ako poželite upisati studij, neće biti dovoljno da položite državnu maturu. Na mnogim fakultetima boduje se još niz elemenata – od sudjelovanja na natjecanjima do dodatnih ispita kojima se provjeravaju specifične vještine nužne za nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.
Ključni element čine i ocjene iz srednje škole. Štoviše, u nekim slučajevima prosjek srednjoškolskih ocjena donosi podjednak broj bodova kao i uspjeh na državnoj maturi. Također, za upis nekih od studija nije dovoljno 'stisnuti' s učenjem tek u četvrtom razredu, već su izvrsne ocjene nužne već i na početku srednje škole.
Budući da je završio i drugi rok upisa na studije, od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) zatražili smo podatke o prosječnim srednjoškolskim ocjenama maturanata upisanih na svaki fakultet u 2026. godini.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 2 d 02.10.2026
Što više korisnika, to veći popust: Do 30% na pretplatu za vijesti iz obrazovanja
Škole, fakulteti i instituti mogu pretplatiti više kolega odjednom na srednja.hr i zajedno pratiti specijalizirane vijesti iz obrazovanja, bez oglasa.
15:10 2 d 01.10.2026
Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 4 d 30.09.2026
Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 17 d 16.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 19 d 14.09.2026
Nejasan ugovor o najmu može vas 'stajati glave': Pravnica upozorava i na važan zadatak pri useljenju
Pri useljenju preporučujemo sastavljanje zapisnika o primopredaji, u kojem se evidentira stanje stana i opreme, navodi pravnica.
09:22 4 h 04.10.2026
Na ovom faksu studenti imaju kolegij o - mafiji: ‘Kad im to objasnim, potonu im sve lađe’
Na Filozofskom fakultetu u Puli studenti mogu slušati kolegij o mafiji. I pritom naučiti kako ona zapravo funkcionira i zašto nema veze s filmskom.
09:20 4 h 04.10.2026
Ministarstvo 13 godina nije promijenilo pravilnik, mnogi muku muče s prehranom: 'Ne iskorištavaju subvenciju'
Ne mislim da moraju kupovati posebnu bezglutensku hranu koja je skuplja, nego samo da se osiguraju neke dvije opcije bez brašna, kaže Ela.
09:19 4 h 04.10.2026
Koji su faksevi upisali najviše brucoša u jesenskom roku? Jedna vrsta studija dominira listom
Listom studija s najviše kandidata koji su ostvarili pravo upisa ove jeseni dominiraju studiji ekonomskog tipa.
11:23 12 d 22.09.2026
Razgovarali smo sa studentima koji su umjesto sobe dobili 152 eura: 'Morat ću se privremeno zaposliti'
Zbog obnove paviljona, u Zagrebu je ove godine 906 studentskih kreveta manje. Studenti će dobiti subvenciju od 152 eura, a najam će plaćati puno više.
09:17 4 h 04.10.2026
Dio studenata može dobiti popust na stanarinu: Pogledajte razliku u cijenama
'Osjetljivim' skupinama studenata neki studentski centri umanjuju iznos mjesečne stanarine u domu. Zagreb kao najveći nije među njima.
08:32 1 d 03.10.2026
Studenti se bunili zbog menze, rektor najavljuje veliku promjenu u novoj godini: 'Želimo početi što ranije'
Menza Agora u sklopu novog kampusa u pulskoj Mornaričkoj svoja bi vrata trebala otvoriti ove akademske godine, ali točan datum još se ne zna.
08:32 1 d 03.10.2026
Pitali smo fakultete koliko je studenata palo obranu diplomskog: 'Osjećala sam se najjadnije na svijetu'
Djevojka koja je pala obranu diplomskog kaže da je riječ o neopisivo groznom i glupom osjećaju, pogotovo jer uvijek slušamo da je to nemoguće.
08:31 1 d 03.10.2026
Projektirao je zagrebačke zgrade, ali i stadion: Ovaj hercegovački grad mogao bi dobiti arenu za 8.000 ljudi
Arhitekt Krešimir Petric iza sebe ima niz zagrebačkih projekata, ali i jedan zanimljiv nogometni stadion.
12:52 37.966666666667 min 04.10.2026
100 dana bauštele trebalo je već početi: Veliko gradilište uz Neretvu dobilo novi termin
Veliki rotor u centru Metkovića trebao se već graditi, no početak radova pomaknut je za studeni.
08:20 5 h 04.10.2026
Policija educira umirovljenike: Ovo su savjeti za zaštitu od računalnih prijevara
Prijevare vrebaju na svakom koraku, a meta su starije osobe. Policija je sada educirala i umirovljenike u Kastvu kako se mogu zaštititi.
08:40 4 h 04.10.2026
Male tajne hrvatskog jezika: Mirovinom plaćate životne troškove ili troškove života?
Skupinu dvije imenice u genitivu treba zamijeniti skupinom pridjev + imenica. Bitno je da se time ne mijenja značenje.
08:39 4 h 04.10.2026