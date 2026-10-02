Spuštena bodovna granica za dom u Zagrebu: Možete birati između sobe i subvencije

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) spustio je bodovnu granicu za smještaj u svojim studentskim domovima u akademskoj godini 2026./2027., i to na 1.335 bodova. Podsjetimo, prema privremenim rezultatima ona je iznosila 1.387, a prema konačnim 1.375.

Možete izabrati želite li mjesto u domu ili subvenciju za podstanarstvo

Iz SCZG-a mole studente da na svom web profilu odaberu jednu od mogućnosti - ostvarivanja prava na subvencionirani smještaj u studentskom domu ili isključivo korištenje prava na subvenciju podstanara. Studenti koji su ostvarili pravo na useljenje po spuštanju bodne granice te su izvršili odabir ostvarivanja prava na smještaj u studentskom domu u domove mogu useliti od 6. listopada 2026. do 13. listopada 2026. Također, studenti s ostvarenim pravom na useljenje po spuštanju bodne granice raspored u studentske domove mogu vidjeti na osobnom web profilu od 6. listopada 2026.

Useljenje je moguće isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu. Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu isti obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine. Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu isti obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine.

Pripremite akontaciju

Prilikom useljenja stanar je dužan podmiriti iznos mjesečne stanarine koji će se knjižiti kao akontacija. Iznos akontacije jednak je iznosu mjesečne stanarine kategorije smještaja i sobe na koju je student ostvario pravo.

Za dodatne informacije vezane uz Natječaj za smještaj možete se obratiti Poslovnici za smještaj studenta na kontakte: 01 4593 641, 01 4593 582, 01 4593 570 ili na e-mail: [email protected].