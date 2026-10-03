Dio studenata može dobiti popust na stanarinu: Pogledajte razliku u cijenama

Neki studentski centri sveučilišnih gradova u Hrvatskoj imaju posebne cijene smještaja u domovima za određene skupine studenata. To su najčešće studenti iz članka 9. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, koji na natječaju ujedno ostvaruju i izravno pravo na dom. No, sve smo detaljnije provjerili u cjeniku svakog doma, jer se uvjeti ponešto razlikuju.

Od četiri najveća SC-a u Hrvatskoj, popust nude dva

Na primjer, Studentski centar u Rijeci smanjuje mjesečnu stanarinu onim studentima kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studentima čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj roditelj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studentima koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji, studentima s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50 posto oštećenja) te studentima koji imaju malodobno dijete bez obzira na paviljon i vrstu sobe u koju su smješteni.

Tako se, recimo, mjesečni smještaj u Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić kreće od 66,69 do 135,10 eura, no za posebne kategorije studenata on iznosi 43,30 eura. Kad je riječ o Studentskom naselju Trsat, cijene smještaja idu od 99 do 198 eura, no za posebne kategorije studenata cijena je 53,82 eura. Podsjetimo, SCRI je od 1. listopada ove godine poskupio smještaj u svojim domovima prvi put od 2018. godine. Točne iznose možete vidjeti ovdje.

Popust nudi i Studentski centar u Osijeku, i to onim studentima Studenti iz članka 9. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje. To su studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji razvedeni, uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica, a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji imaju status osobe koja je pod skrbništvom ili je kao dijete bila pod skrbništvom ili joj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili joj je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, studenti s invaliditetom 1. grupe, uključujući i studente s invaliditetom 1. grupe upisane na doktorski studij.

Studenti u Osijeku domove inače plaćaju od 70 do 130 eura. No, cijena za posebne skupine studenata je 50 eura. Zagrebački i splitski studentski centar ne nude ovu mogućnost.

Ostali studentski centri

Studentski centar u Varaždinu također nudi popust studentima iz socijalnih kategorija. Na primjer, redovne cijene u domu A kreću se od 91 do 130 eura, a u domu B od 91 do 139. S druge strane, studenti iz socijalnih kategorija dom A plaćaju od 78 do 113 eura, a dom B od 78 do 124 eura.

Kad je riječ o Studentskom centru u Puli, redovna cijena mjesečnog smještaja u domu je 99,54 eura mjesečno, dok je cijena za studente iz socijalnih kategorija 66,36 eura. To su studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 posto proračunske osnovice, studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji razvedeni, a preminuo je onaj kome su bili dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji, studenti s invaliditetom I. i II. grupe i studenti koji imaju malodobno dijete.

Studentski centar u Dubrovniku mjesto u domu mjesečno naplaćuje 125 eura, no, studentima u 'nepovoljnom položaju', kako stoji u cjeniku, naplaćuju 115 eura.