Faks Sveučilište najavljeno u gradu alkara: Hoće li ovog puta zaživjeti?

Sveučilište najavljeno u gradu alkara: Hoće li ovog puta zaživjeti?

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

05. listopad 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Sveučilište najavljeno u gradu alkara: Hoće li ovog puta zaživjeti?

Prikaz buduće sveučilišne zgrade u Sinju | foto: Grad Sinj

Ideja o sveučilištu u Sinju postoji još od 2020. godine. Sada se uređuje prostor za buduće studente.

Priča o pokretanju sveučilišta u Sinju, odnosno dislocirane lokacije Sveučilišta u Splitu u gradu alkara, zapravo traje već godinama. Riječ je o ideji donedavnog splitskog rektora Dragana Ljutića koji je studij, primjerice, pokrenuo i u Makarskoj. Ovog rujna ona je ponovno došla u fokus javnosti nakon što je krenulo uređenje zgrade u Sinju koja bi trebala biti mjesto za studente dvaju studija.

Priča počinje još 2020. godine

Prvi zapisi o studiju mediteranske poljoprivrede u Sinju moguće je pronaći u 2020. godini. Tada je rečeno da će upravo od te godine Sinj postati sjedište studija mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu. U zapisima iz 2021. godine moguće je pronaći da se taj studio doista premjestio u Sinj, tako je barem govorio rektor, a prema riječima gradonačelnika Sinja Mire Bulja oni su osigurali učionice u objektu Doma mladih u Sinju. Spominjali su se i prostori Alkarskih dvora.

Još tada najavljeno je osnivanje Inovacijskog centra za digitalnu poljoprivredu u Sinju te otvaranje studija digitalne poljoprivrede. Potpisivanje ugovora sa splitskom sveučilištem najavljeno je kao 'uskoro'. Rečeno je da je u planu izgradnja učionica u zgradi 'Štalija', što će povijest pokazati da se u pravu realizaciju kreće tek u 2026. godini.

Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.

Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.