Sveučilište najavljeno u gradu alkara: Hoće li ovog puta zaživjeti?

Priča o pokretanju sveučilišta u Sinju, odnosno dislocirane lokacije Sveučilišta u Splitu u gradu alkara, zapravo traje već godinama. Riječ je o ideji donedavnog splitskog rektora Dragana Ljutića koji je studij, primjerice, pokrenuo i u Makarskoj. Ovog rujna ona je ponovno došla u fokus javnosti nakon što je krenulo uređenje zgrade u Sinju koja bi trebala biti mjesto za studente dvaju studija.

Priča počinje još 2020. godine

Prvi zapisi o studiju mediteranske poljoprivrede u Sinju moguće je pronaći u 2020. godini. Tada je rečeno da će upravo od te godine Sinj postati sjedište studija mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu. U zapisima iz 2021. godine moguće je pronaći da se taj studio doista premjestio u Sinj, tako je barem govorio rektor, a prema riječima gradonačelnika Sinja Mire Bulja oni su osigurali učionice u objektu Doma mladih u Sinju. Spominjali su se i prostori Alkarskih dvora.

Još tada najavljeno je osnivanje Inovacijskog centra za digitalnu poljoprivredu u Sinju te otvaranje studija digitalne poljoprivrede. Potpisivanje ugovora sa splitskom sveučilištem najavljeno je kao 'uskoro'. Rečeno je da je u planu izgradnja učionica u zgradi 'Štalija', što će povijest pokazati da se u pravu realizaciju kreće tek u 2026. godini.