Sveučilište najavljeno u gradu alkara: Hoće li ovog puta zaživjeti?

Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 3 d 02.10.2026
05. listopad 2026.
Ideja o sveučilištu u Sinju postoji još od 2020. godine. Sada se uređuje prostor za buduće studente.
Priča o pokretanju sveučilišta u Sinju, odnosno dislocirane lokacije Sveučilišta u Splitu u gradu alkara, zapravo traje već godinama. Riječ je o ideji donedavnog splitskog rektora Dragana Ljutića koji je studij, primjerice, pokrenuo i u Makarskoj. Ovog rujna ona je ponovno došla u fokus javnosti nakon što je krenulo uređenje zgrade u Sinju koja bi trebala biti mjesto za studente dvaju studija.
Prvi zapisi o studiju mediteranske poljoprivrede u Sinju moguće je pronaći u 2020. godini. Tada je rečeno da će upravo od te godine Sinj postati sjedište studija mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu. U zapisima iz 2021. godine moguće je pronaći da se taj studio doista premjestio u Sinj, tako je barem govorio rektor, a prema riječima gradonačelnika Sinja Mire Bulja oni su osigurali učionice u objektu Doma mladih u Sinju. Spominjali su se i prostori Alkarskih dvora.
Još tada najavljeno je osnivanje Inovacijskog centra za digitalnu poljoprivredu u Sinju te otvaranje studija digitalne poljoprivrede. Potpisivanje ugovora sa splitskom sveučilištem najavljeno je kao 'uskoro'. Rečeno je da je u planu izgradnja učionica u zgradi 'Štalija', što će povijest pokazati da se u pravu realizaciju kreće tek u 2026. godini.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 3 d 02.10.2026
Što više korisnika, to veći popust: Do 30% na pretplatu za vijesti iz obrazovanja
Škole, fakulteti i instituti mogu pretplatiti više kolega odjednom na srednja.hr i zajedno pratiti specijalizirane vijesti iz obrazovanja, bez oglasa.
15:10 4 d 01.10.2026
Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 5 d 30.09.2026
Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 19 d 16.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 21 d 14.09.2026
Studenti mogu ostati bez zdravstvenog: Evo kako provjeriti online
Početak je nove akademske godine. Studenti online mogu provjeriti imaju li uneseno zdravstveno osiguranje.
16:05 3 h 05.10.2026
Sveučilište se oprašta od prerano preminulog profesora: 'Bio je posebno omiljen među studentima'
U 54. godini života preminuo je Ivica Zdrilić, profesor na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru.
10:48 9 h 05.10.2026
SC objavio važne upute za studente podstanare: Pazite da ne izgubite subvenciju
Rok za predaju dokumentacije je od 5. listopada 2026. do 16. listopada 2026., svakim radnim danom od 7 do 13 sati, objavio je splitski SC.
09:41 10 h 05.10.2026
Nejasan ugovor o najmu može vas 'stajati glave': Pravnica upozorava i na važan zadatak pri useljenju
Pri useljenju preporučujemo sastavljanje zapisnika o primopredaji, u kojem se evidentira stanje stana i opreme, navodi pravnica.
09:22 1 d 04.10.2026
Na ovom faksu studenti imaju kolegij o - mafiji: ‘Kad im to objasnim, potonu im sve lađe’
Na Filozofskom fakultetu u Puli studenti mogu slušati kolegij o mafiji. I pritom naučiti kako ona zapravo funkcionira i zašto nema veze s filmskom.
09:20 1 d 04.10.2026
Ministarstvo 13 godina nije promijenilo pravilnik, mnogi muku muče s prehranom: 'Ne iskorištavaju subvenciju'
Ne mislim da moraju kupovati posebnu bezglutensku hranu koja je skuplja, nego samo da se osiguraju neke dvije opcije bez brašna, kaže Ela.
09:19 1 d 04.10.2026
Evo s kojim su ocjenama maturanti upisivali svaki faks u 2026. Jedan godinama dominira: 'Ponosni smo'
Najbolje srednjoškolske ocjene među brucošima i ove godine imaju studenti koji su upisali zagrebački Farmaceutsko-biokemijski fakultet.
09:18 1 d 04.10.2026
Skijalište na Plitvicama dobiva gradilište: Ide milijunsko ulaganje koje se dugo čekalo, imamo nacrte
Natječaj za izvođača radova zaključen je prije 18 mjeseci, ali umjesto da sve već bude gotovo čekala se suglasnost Vlade koja tek nedavno stigla.
16:18 3 h 05.10.2026
Pola milijarde za 20 km: Novu autocestu na jugu mogli bi graditi 'domaći', bit će više tunela
Autocesta na jugu gradit će se u 3 poddionice. Izgradnja se najavljuje skoro 20 godina, a u novom postupku najjeftiniji ponuditelj je 'domaća' tvrtka.
16:17 3 h 05.10.2026
Sve naknade mirovinskih fondova na jednom mjestu: Društva naplaćuju do dva posto
Pronašli smo kolike naknade mirovinska društva naplaćuju članovima fondova. Visine naknada su jednake u drugom stupu, no u trećem se razlikuju.
16:40 3 h 05.10.2026
Kreću pozivi za besplatnu mamografiju: Ranim otkrivanjem do 90 posto izlječenja
Oko 630.000 žena od 49 do 70 godina dobit će poziv za besplatni mamografski pregled. Informirati se mogu na novoj web stranici HZJZ-a o raku dojke.
16:36 3 h 05.10.2026