Na ovom faksu studenti imaju kolegij o - mafiji: ‘Kad im to objasnim, potonu im sve lađe’

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04. listopad 2026.
Na Filozofskom fakultetu u Puli studenti mogu slušati kolegij o mafiji. I pritom naučiti kako ona zapravo funkcionira i zašto nema veze s filmskom.
Kad čujemo riječ 'mafija', većina vjerojatno prvo pomisli na Kuma, Sopranose ili neku drugu filmsku priču o obiteljima, šefovima, pranju novca i krvavim obračunima. O tome kako mafija stvarno funkcionira, kako se organizira i koliko se razlikuje od onoga što gledamo na ekranu, većina nas ipak zna vrlo malo. Zapravo, stvarnost i filmovi razlikuju se gotovo kao noć i dan.
Upravo se time bavi jedan fakultetski kolegij posvećen mafiji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, naime, postoji kolegij pod nazivom 'Mafija između politike, kulture i ekonomije'.
Izvodi ga dekan i profesor Fabrizio Fioretti. Kako nam kaže, na kolegij su dobrodošli i studenti koji studiraju na ostalim fakultetima, ne samo oni s Filozofskog. Prepričava nam da je predmet pokrenut još 2022./2023. i bio je koncipiran za maksimalno desetak studenata. No do danas ga redovito upisuje tridesetak studenata godišnje. Da je gradivo zanimljivo dokazuje i činjenica da je dio studenata o temama koje se obrade na kolegiju pisao završne i diplomske radove.
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Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
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