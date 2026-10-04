Na ovom faksu studenti imaju kolegij o - mafiji: ‘Kad im to objasnim, potonu im sve lađe’

Kad čujemo riječ 'mafija', većina vjerojatno prvo pomisli na Kuma, Sopranose ili neku drugu filmsku priču o obiteljima, šefovima, pranju novca i krvavim obračunima. O tome kako mafija stvarno funkcionira, kako se organizira i koliko se razlikuje od onoga što gledamo na ekranu, većina nas ipak zna vrlo malo. Zapravo, stvarnost i filmovi razlikuju se gotovo kao noć i dan.

Upravo se time bavi jedan fakultetski kolegij posvećen mafiji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, naime, postoji kolegij pod nazivom 'Mafija između politike, kulture i ekonomije'.

Mnogi studenti ovo odabiru i kao temu završnih i diplomskih radova

Izvodi ga dekan i profesor Fabrizio Fioretti. Kako nam kaže, na kolegij su dobrodošli i studenti koji studiraju na ostalim fakultetima, ne samo oni s Filozofskog. Prepričava nam da je predmet pokrenut još 2022./2023. i bio je koncipiran za maksimalno desetak studenata. No do danas ga redovito upisuje tridesetak studenata godišnje. Da je gradivo zanimljivo dokazuje i činjenica da je dio studenata o temama koje se obrade na kolegiju pisao završne i diplomske radove.