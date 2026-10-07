Ulazak u novu akademsku godinu: FOI uz novu dekanicu najavljuje milijunska ulaganja i širenje kapaciteta

Na prijediplomske studije Fakulteta organizacije i informatike (FOI) ove je godine upisano 379 studenata. 111 studenata upisalo je studij Informacijski i poslovni sustavi, 116 studenata Ekonomiku poduzetništva te 152 studenata upisalo je Informacijske tehnologije i digitalizaciju poslovanja, od čega 96 u Varaždinu i 56 u Zagrebu.

Na diplomske studije upisano je ukupno 191 student: na studije Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja, Informatika u obrazovanju te Ekonomika poduzetništva.

Studiranje i rad u vrijeme brzih tehnoloških i društvenih promjena otvaraju nove mogućnosti učenja, istraživanja i poslovanja, ali od svih traže kontinuirano usavršavanje, kritičko promišljanje i visoku razinu odgovornosti. Zato FOI želi svoje studente osposobiti da razumiju nove tehnologije, budu otvoreni prema njima i predvode njihovu odgovornu primjenu. Jednako tako, zaposlenicima pruža podršku i resurse kako bi bili pokretačka snaga inovacija, izvrsnosti i suvremenih pristupa u obrazovanju i znanosti. Zajedno s partnerima Fakultet gradi most između akademije i realnog sektora i stvara rješenja koja oblikuju bolju budućnost.

Razvoj kadrovskih potencijala

FOI u ovu akademsku godinu ulazi sa 180 zaposlenika, najviše dosad. Samo tijekom 2026. pridružilo im se 16 novih kolegica i kolega.

U središtu svakog napretka su ljudi, pa Fakultet ulaganjem u znanje, vještine i razvoj nastavnika, istraživača i stručnjaka gradi snažan temelj za budućnost. Njihovim osnaživanjem podiže se kvaliteta nastave na višu razinu i stvara poticajno okruženje u kojem vrhunski timovi imaju slobodu i resurse za rad na međunarodnim projektima, pokretanje inovacija i otvaranje potpuno novih znanstvenih i istraživačkih područja.

Nova Uprava

U novu akademsku godinu Fakultet ulazi s novom Upravom koju čine dekanica prof. dr. sc. Renata Mekovec te prodekani: prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, prodekan za studijske programe, izv. prof. dr. sc. Dijana Oreški, prodekanica za znanost, projekte i međunarodnu suradnju, doc. dr. sc. Bojan Žugec, prodekan za nastavu i studente, i doc. dr. sc. Suzana Keglević Kozjak, prodekanica za poslovanje i upravljanje kvalitetom. Upravu upotpunjuje tajnica Fakulteta Tatjana Zrinski, univ. spec. iur.

Razvoj znanstvene izvrsnosti

FOI u novu akademsku godinu ulazi s 43 projekta u provedbi, čija ukupna evidentirana vrijednost iznosi 42,73 milijuna eura. Iza tih brojki stoje različiti načini na koje FOI povezuje istraživanje, nastavu i praksu.

Međunarodnu istraživačku i obrazovnu suradnju potvrđuje projekt Horizon Europe TRIAD, vrijedan 3,40 milijuna eura, u kojem se s europskim partnerima istražuje odgovorna primjena umjetne inteligencije u školama. Kroz pet Erasmus+ projekata, ukupne vrijednosti 8 milijuna eura, razvijaju se obrazovni pristupi i digitalne kompetencije te se šire mogućnosti međunarodne suradnje i mobilnosti. Dva projekta financirana iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti 576,29 tisuća eura, dodatno povezuju studij sa stručnom praksom i zapošljavanjem.

Znanstvena izvrsnost gradi se i kroz pet projekata Hrvatske zaklade za znanost, uz dodatnu potporu razvoju karijera mladih istraživača. Njihova ukupna vrijednost iznosi oko milijun eura, a istražuju se, među ostalim, digitalna transformacija i poduzetništvo, analitika učenja, primjena umjetne inteligencije u obrazovanju i suvremeni menadžment.

Istodobno 14 projekata financiranih kroz NPOO, ukupne vrijednosti 997,73 tisuće eura, istraživačkim skupinama omogućuje razvoj novih tema i suradnju između različitih područja. Posebno snažna suradnja s gospodarstvom ostvaruje se kroz 12 projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, ukupne vrijednosti 25,73 milijuna eura.

S partnerima iz industrije razvijaju se inovativni proizvodi i digitalna rješenja u područjima umjetne inteligencije, zdravstva, energetike, kibernetičke sigurnosti i obrazovanja. Među njima je LAS, gotovo milijun eura vrijedan projekt u kojem se razvija ekosustav za analitiku učenja podržan umjetnom inteligencijom, a cilj mu je bolje razumjeti kako studenti uče i nastavnicima pružiti kvalitetniju podršku u oblikovanju nastave.

Dva velika infrastrukturna ulaganja koja FOI-ju donose dvije nove zgrade | Foto: FOI

Dvije investicije za novu fazu razvoja

Uz te projekte, FOI čekaju i dva velika infrastrukturna ulaganja koja donose dvije nove zgrade. Novi kampus FOI2, vrijedan oko 20 milijuna eura, osigurat će nove predavaonice, računalne i seminarske učionice, istraživačke laboratorije te prostor za rad i suradnju studenata.

Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji, vrijedan 6,13 milijuna eura, pružit će prostor, opremu i podršku za razvoj ideja u konkretna rješenja, uz mentorstvo i suradnju s gospodarstvom. Zajedno, ta dva projekta, vrijedna više od 26 milijuna eura, stvaraju nove uvjete za studiranje, istraživanje i poduzetništvo na FOI-ju.

Pred Fakultetom je godina novih obveza, izazova i prilika, a u nju ulazi znatiželjno, odgovorno i spremno na suradnju. Više informacija možete pronaći na službenoj stranici.