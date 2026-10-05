Studenti mogu ostati bez zdravstvenog: Evo kako provjeriti online

Redoviti studenti u Hrvatskoj imaju pravo na besplatno obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje. Ono im se u sustav automatski unosi za svaku akademsku godinu, od 1. listopada tekuće godine do 30. rujna sljedeće godine.

No, ponekad se može dogoditi da sustav osiguranje ne prepozna automatski ili studenti ostanu bez zdravstvenog zbog datuma diplomiranja. Naime, kako smo ranije pisali, u Zakonu obveznom zdravstvenom osiguranju stoji da osobe imaju pravo na zdravstveno do završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje. Dakle, ako je netko završni ili diplomski rad obranio u lipnju, do kraja rujna vrijedi zdravstveno osiguranje. Nakon toga postoji rok od 30 dana za reguliranje zdravstvenog osiguranja u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Svatko online može provjeriti svoj status obveznog i dopunskog osiguranja. Na poveznici potrebno je upisati svoj OIB, MBO Matični broj osiguranika (nalazi se na dnu ili poleđini zdravstvene iskaznice) i datum rođenja. Potom se otvaraju dva prozora, jedan za obvezno i jedan za dopunsko zdravstveno osiguranje. Tada se otvaraju dva prozora, jedan za obvezno osiguranje i drugi za dopunsko. Kod obveznog stajat će po kojoj osnovi vrijedi osiguranje te do kada. Kod dopunskog bit će istaknuto je li polica važeća.

Ako su podatci neispravni ili polica nije važeća unatoč statusu redovitog studenta, potrebno se javiti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Status studenta dokazuje se potvrdom o studiranju koju je moguće preuzeti u e-Građanima. Za one koji su diplomirali dokaz može biti i e-diploma koju je isto moguće pronaći u e-Građanima.