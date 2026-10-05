Sveučilište se oprašta od prerano preminulog profesora: 'Bio je posebno omiljen među studentima'

U 54. godini života, nakon kratke i teške bolesti, preminuo je profesor Sveučilišta u Zadru, Ivica Zdrilić. Predavao je na Odjelu za ekonomiju, a njegovi sveučilišni kolege od njega su se oprostili dirljivim riječima.

- Profesor Zdrilić svojim je dugogodišnjim nastavnim i stručnim radom ostavio dubok trag na Sveučilištu u Zadru. Generacije studenata pamtit će ga kao predanog profesora, uvijek spremnog prenijeti svoje znanje, pomoći i saslušati. Njegova pristupačnost, neposrednost i ljudskost učinile su ga posebno omiljenim među studentima. Kolegama će ostati u sjećanju kao drag i poštovan suradnik, čovjek koji je svojim odnosom prema drugima pridonosio zajedništvu i akademskom životu našega Sveučilišta, ističu sa Sveučilišta u Zadru.

Poručuju kako je odlazak profesora Zdrilića veliki gubitak za njegovu obitelj, prijatelje, kolege, studente i cijelu akademsku zajednicu.

- Ostaju nam zahvalnost za vrijeme koje smo s njim dijelili, uspomene na njegovu ljudsku i profesionalnu toplinu te trag koji je ostavio u životima brojnih generacija svojih studenata. Obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali izražavamo iskrenu i duboku sućut. Počivao u miru, poručili su sa Sveučilišta u Zadru.

Kako stoji u biografiji profesora Zdrilića, njegovi istraživački interesi bili su organizacija, menadžment, kvaliteta, izvrsnost, društvena odgovornost, korporativno upravljanje, osiguranje i turizam.