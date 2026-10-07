Na FER-u održan važan skup, ima dvojbi treba li nam više stranih studenata: 'Možemo od njih štošta naučiti'

Prošlog petka na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu održana je konferencija o dvojezičnosti u obrazovanju, na kojoj su stručnjaci raspravljali o budućnosti visokog obrazovanja i mjestu hrvatskog jezika u njemu.

Ključna pitanja na konferenciji predstavio je dekan FER-a Vedran Bilas, ističući da FER želi oblikovati svoju politiku korištenja engleskog jezika u nastavi i istraživanju, no da pritom ovisi i o politikama Sveučilišta u Zagrebu te nacionalnom okviru.

Pod internacionalizacijom Bilas ne misli samo na povećanje broja stranih studenata već i na dolazak stranih nastavnika i istraživača, od kojih mnogi ne govore hrvatski jezik, što znači da bi studenti za praćenje gostujućih predavanja morali dobro vladati tim stranim jezikom.

Portugal je to napravio kvalitetno

U uvodnoj riječi istaknuo je i da se Hrvatska suočava s nedostatkom visokoobrazovanih radnika, što će, prema njegovim riječima, biti još izraženije u idućih pet do deset godina. Stoga, kaže, očekuje da će dio migranata koji dolaze u Hrvatsku studirati kod nas.

Bilas je kao dobar primjer internacionalizacije izdvojio Portugal, koji posljednjih deset godina uspješno privlači studente iz inozemstva. Nakon dekana FER-a uvodnu riječ prigodno je preuzeo rektor Sveučilišta u Portu Pedro Nuno Teixeira. On je istaknuo da je najviše prostora za poboljšanje u prelasku s pristupa usmjerenog na kvantitetu na pristup usmjeren na kvalitetu.

Različite pristupe internacionalizaciji visokog obrazovanja predstavili su i Sunniva Whittaker, rektorica Sveučilišta u Agderu (Norveška), te Juriaan Beuk iz Nuffica, nizozemske organizacije koja promiče internacionalizaciju u obrazovanju. O primjeni različitih jezika i govornih stilova u nastavi govorili su Lejla Batina sa Sveučilišta Radboud, Karina Rose Mahan s Norveškog sveučilišta za znanost i tehnologiju te Ricardo Pinto s Vrhovnog tehničkog instituta Sveučilišta u Lisabonu, kao i predsjednik hrvatskog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj Hrvoje Buljan.

'Trenutna pravila ne idu na ruku internacionalizaciji'

Nakon konferencije razgovarali smo s Hrvojem Buljanom, koji nam je rekao da smatra kako je potrebno provesti raspravu i donijeti odluku o tome želimo li veći postotak stranih studenata na našim studijskim programima. Rekao je da će to prvenstveno odrediti pitanje nastave na engleskom jeziku za neke programe, a potom se postavlja i pitanje treba li Ministarstvo obrazovanja subvencionirati strane studente jednako kao i domaće te želimo li da veći postotak stranaca radi na znanstveno-nastavnim radnim mjestima.

- To su vrlo važna pitanja koja se tiču demografije, tržišta rada i niza drugih aspekata. Trenutna pravila ne idu na ruku internacionalizaciji, iako se ona deklarativno često podržava. Niz zemalja EU-a već ima iskustva u tim područjima, pa možemo od njih štošta naučiti. Smatram da je potrebno provesti kvalitetnu raspravu i donijeti odluku koja je u najboljem interesu RH, rekao nam je Buljan.

'Za većinu nas postoji prostor da to bolje radimo'

Pitali smo ga i smatra li da je visoko obrazovanje danas odviše hermetično, odnosno da mladi danas teško prate nastavu zbog velike količine stručnih i teško razumljivih pojmova. Međutim, Hrvoje Buljan smatra da to nije problem. Kaže da bi zapostavljanje stručnih pojmova moglo sniziti kvalitetu nastave te da od stručnih izraza u visokom obrazovanju ne treba zazirati i da ih studenti trebaju usvojiti. Što se tiče toga kako znanstvenici komuniciraju s javnošću o svojim istraživanjima, kaže da ima odličnih primjera, ali i onih koji bi mogli biti malo bolji.

- U RH imamo znanstvenike koji su izvrsni promotori znanosti. Nismo svi baš izvrsni u tome, no to je važan aspekt našeg djelovanja i mislim da za većinu nas (uključujući i mene) postoji prostor da to bolje radimo. Pogotovo u kontekstu današnjih načina komunikacije i širenja informacija, zaključio je Buljan.