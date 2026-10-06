Ovo su do sada najavljene brucošijade u 2026.: Jedna je već generacijama favorit

Partyjanje je gotovo sastavni dio studentskog života, a kako bi se brucoši što prije navikli na to - tu su brucošijade koje se održavaju početkom akademske godine. Dobra je to uvertira u novo životno poglavlje, a mi smo provjerili koje su već najavljene i na koje će se datume održati.

Najpoznatija brucošijada: Brucifer

Najpoznatija brucošijada u Zagrebu vjerojatno je ona Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER). Njezin naziv je Brucifer, a ove će se godine održati po 43. put, i to 7. studenog u prostorima Studentskog centra u Zagrebu. Okupit će više od 15 izvođača na tri pozornice, a osim koncerata i DJ nastupa, bit će tu i popularni Silent Stage i filmske projekcije. Nastupit će, između ostalih, Vesna Pisarović, Buč Kesidi i 30zona. Cijena regular ulaznice je trenutačno 24 eura.

Studentski zbor Sveučilišta Algebra Bernays organizira brucošijadu u Gradskoj kavani 16. listopada. Studente će zabavljati DJ GOTZ. Cijena ulaznice je 18 eura.

Trash party brucošijadu s gostom iznenađenja imat će studenti Sveučilišta u Zadru. Datum je 10. listopada, vrijeme 23 sata, a lokacija Opera Club Zadar. Cijena ulaznice je 5 eura.

Na Sveučilište u Dubrovniku stiže Indira Forza, 31. listopada u Culture Club Revelin. Cijena studentske ulaznice, za koju je potrebna iksica, jest 5 eura.

Menza u Rijeci radi skraćeno zbog velike brucošijade

Što se tiče Rijeke, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i tamošnji Studentski centar (SCRI) pripremaju Sveučilišnu brucošijadu koja će se održati u utorak 13. listopada 2026. s početkom u 21 sat. Lokacija je Restoran Kampus na Trsatu. Dodajmo da je SCRI obavijestio o skraćenom radnom vremenu restorana Kampus na taj dan. Ova menza tada će raditi od 7 do 16 sati.

Već je najavljena i Brucošijada Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, 8. listopada u Klubu Crkva. Za glazbeni program bit će zadužen DJ Dugina. Dan poslije na istom će se mjestu održati i Brucošijada biotehnologije, 9. listopada. Za glazbeni program bit će zaduženi DJ Dugina i DJ M-Dot. Ulaz prije ponoći naplaćivat će se 3,50 eura, a ulaz nakon ponoći 4,50.