Menza na najvećem faksu ne radi, sada kupuju namještaj: Pogledajte kako će izgledati

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06. listopad 2026.
Menza 'Kefa' na Ekonomskom fakultetu ne radi, budući da je dio zgrade u obnovi. Sada kupuju namještaj.
Najveći fakultet u državi, Ekonomski u Zagrebu s više od 10.000 studenata, inače ima dvije menze: klasičnu Ekonomija i brzu Kefa. Ova potonja ne radi budući da je dio fakulteta u obnovi, no i to bi se uskoro moglo promijeniti.
Naime, odabrana je tvrtka koja će opremiti Kefu namještajem. U Elektroničkom oglasniku javne nabave Ekonomski fakultet raspisao je nabavu namještaja procijenjene vrijednosti 45.000 eura. Na koncu je odabrana tvrtka Černelić iz Zagreba koja se jedina javila, s iznosom od 36.594 eura s PDV-om.
Studenti mogu ostati bez zdravstvenog: Evo kako provjeriti online
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- Predmet nabave obuhvaća dobavu, isporuku i montažu ugostiteljskog namještaja za opremanje restorana 'Kefa' Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obuhvaćene su stolice za cafe bar i restoran, pravokutni i okrugli stolovi te barske stolice. Svi ponuđeni artikli moraju biti industrijske serijske proizvodnje i odgovarati traženim tehničkim specifikacijama iz troškovnika, stajalo je u opisu nabave.
Kako će okvirno izgledati novi namještaj, možete vidjeti u galeriji ispod. Radi se o fotografijama koje je sam Ekonomski fakultet stavio u nabavu kao potencijalne primjere. Naknadno smo doznali da se radi o proširenju prostora za čitaonicu, a da menza u prizemlju radi i dostupna je svima. U budućnosti bi menza možda mogla biti ponovno otvorena.
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