Ministarstvo objavilo natječaj za stipendije sportaša: Dodjeljuju se u četiri područja

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za dodjelu stipendije za školarinu u 2026. godini bivšim i aktivnim vrhunskim sportašima. Ciljevi su stvaranje uvjeta za njihov pristup obrazovanju, bolja skrb o sportašima, pružanje podrške u obrazovanju i poticanje dualne karijere.

Izobrazba trenera, kineziologija...

Kako su naveli iz ministarstva, ovim natječajem potiče se osposobljavanje i usavršavanje za stručne poslove u sportu te obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera, na sveučilišnom studiju kineziologije i ostalim visokim učilištima. Rok za prijavu je 31. listopada 2026. godine do 16 sati.

Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu e-pošte: [email protected], i to najkasnije do 23. listopada 2026. godine. Prijave se podnose elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na ovoj poveznici.

Četiri područja

Ministarstvo stipendije dodjeljuje sukladno sljedećim područjima. Područje A odnosi se na stipendiranje školarina kojima se potiče osposobljavanje i usavršavanje za stručne poslove u sportu, a ukupan iznos je 70.000 eura.

Područje B odnosi se na stipendiranje školarina kojima se potiče obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera, a osigurano je ukupno 50.000 eura. U područje C spada stipendiranje školarina kojima se potiče obrazovanje na sveučilišnom studiju kineziologije, ukupan iznos je 20.000 eura. Stipendiranje školarina kojima se potiče obrazovanje na visokim učilištima (ne uključuje studij kineziologije) pripada kategoriji D u ukupnom iznosu 160.938 eura.

U dokumentu u nastavku možete pronaći natječaj, upute za prijavitelje i

potvrdu/izjava nacionalnog sportskog saveza ili krovnog sportskog udruženja.