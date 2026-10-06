Faks Država opet provjerila sveučilište nakon što su dobili rok za otklanjanje nedostataka

Država opet provjerila sveučilište nakon što su dobili rok za otklanjanje nedostataka

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

06. listopad 2026.

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Država opet provjerila sveučilište nakon što su dobili rok za otklanjanje nedostataka

Sveučilište Sjever | foto: UNIN

Nakon što je Sveučilište Sjever dobilo rok za otklanjanje nedostataka, sada je Agencija ponovno provjerila stanje. Izdana im je potvrda.

Sveučilište Sjever dobilo je ovog svibnja potvrdu za ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Naime, u 2024. godini izdano im je pismo očekivanja s rokom otklanjanja od tri godine. U postupku ocjenjivanja utvrđeno je da dva studija nemaju dovoljan broj vlastitih nastavnika na znanstvenim i nastavnim radnim mjestima.

Problem je bio i što najveći broj nastavnika nema dovoljno citata, a broj studenata koji sudjeluje u razmjenama bio je vrlo nizak. Tijekom razdoblja pisma očekivanja visoko učilište ne može podnijeti zahtjev za inicijalnu akreditaciju studija prije otklanjanja nedostataka.

Sa Sveučilišta Sjever ove su godine dostavili Izvješće o realizaciji Akcijskog plana i o otklanjanju nedostataka iz pisma očekivanja s dokazima. Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), odnosno njihov Akreditacijski savjet raspravljao je o izvješću i zaključio kako je Sveučilište Sjever 'primijenilo preporuke za poboljšanje i otklonilo nedostatke u onoj mjeri koju smatra dovoljnom da bi se Agenciji predložilo izdavanje pozitivne akreditacijske preporuke za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti', stoji u javno dostupnim dokumentima.

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