Država opet provjerila sveučilište nakon što su dobili rok za otklanjanje nedostataka

Sveučilište Sjever dobilo je ovog svibnja potvrdu za ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Naime, u 2024. godini izdano im je pismo očekivanja s rokom otklanjanja od tri godine. U postupku ocjenjivanja utvrđeno je da dva studija nemaju dovoljan broj vlastitih nastavnika na znanstvenim i nastavnim radnim mjestima.

Problem je bio i što najveći broj nastavnika nema dovoljno citata, a broj studenata koji sudjeluje u razmjenama bio je vrlo nizak. Tijekom razdoblja pisma očekivanja visoko učilište ne može podnijeti zahtjev za inicijalnu akreditaciju studija prije otklanjanja nedostataka.

Sa Sveučilišta Sjever ove su godine dostavili Izvješće o realizaciji Akcijskog plana i o otklanjanju nedostataka iz pisma očekivanja s dokazima. Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), odnosno njihov Akreditacijski savjet raspravljao je o izvješću i zaključio kako je Sveučilište Sjever 'primijenilo preporuke za poboljšanje i otklonilo nedostatke u onoj mjeri koju smatra dovoljnom da bi se Agenciji predložilo izdavanje pozitivne akreditacijske preporuke za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti', stoji u javno dostupnim dokumentima.