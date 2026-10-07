Bivši ministar jednoglasno postao profesor emeritus: Obilježila ga afera s plagijatom

Umirovljeni profesor Pavo Barišić izabran je ovog rujna na Senatu Sveučilišta u Zagrebu u počasni naslov profesor emeritus. Senat ga je jednoglasno prihvatio. Kao što smo nedavno pisali, svaki profesor emeritus, izuzev onih koji su redoviti članovi HAZU-a, mjesečno dobiva naknadu. Ona je u bruto iznosu 406,63 eura.

Prijedlog za imenovanje stigao je s Fakulteta hrvatskih studija gdje je Barišić bio profesor, a nekad i dekan. U stručnom povjerenstvu koje je izrađivalo izvještaj o prijedlogu Barišića za profesora emeritusa bili su profesor Zvonimir Čuljak s Fakulteta hrvatskih studija, akademik Igor Mikecin s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i profesor Tonči Matulić s Katoličko bogoslovnog fakulteta.

'Ispunjava 12 od 13 kriterija znanstvenoga, sedam od deset nastavnoga i pet od osam stručnoga doprinosa te pet od devet kriterija posebnih uspjeha i zasluga'

Na sjednici Senata u rujnu, čiji je zapisnik nedavno objavljen, Čuljak je posebno istaknuo Barišićevu publicističku i uredničku djelatnost, vođenje projekata, organiziranje znanstvenih skupova te obnašanje rukovodećih dužnosti u znanosti i visokom obrazovanju, uključujući dužnost ministra znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske