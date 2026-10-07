Bivši ministar jednoglasno postao profesor emeritus: Obilježila ga afera s plagijatom

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07. listopad 2026.
Bivši ministar Pavo Barišić postao je profesor emeritus zagrebačkog sveučilišta. Za to je predviđena novčana naknada.
Umirovljeni profesor Pavo Barišić izabran je ovog rujna na Senatu Sveučilišta u Zagrebu u počasni naslov profesor emeritus. Senat ga je jednoglasno prihvatio. Kao što smo nedavno pisali, svaki profesor emeritus, izuzev onih koji su redoviti članovi HAZU-a, mjesečno dobiva naknadu. Ona je u bruto iznosu 406,63 eura.
Prijedlog za imenovanje stigao je s Fakulteta hrvatskih studija gdje je Barišić bio profesor, a nekad i dekan. U stručnom povjerenstvu koje je izrađivalo izvještaj o prijedlogu Barišića za profesora emeritusa bili su profesor Zvonimir Čuljak s Fakulteta hrvatskih studija, akademik Igor Mikecin s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i profesor Tonči Matulić s Katoličko bogoslovnog fakulteta.
Na sjednici Senata u rujnu, čiji je zapisnik nedavno objavljen, Čuljak je posebno istaknuo Barišićevu publicističku i uredničku djelatnost, vođenje projekata, organiziranje znanstvenih skupova te obnašanje rukovodećih dužnosti u znanosti i visokom obrazovanju, uključujući dužnost ministra znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
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