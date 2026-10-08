Demanti na članak 'U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao'

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08. listopad 2026.
Studentski centar Šibenik uputio je portalu srednja.hr zahtjev za ispravak netočnih navoda.
Studentski centar Šibenik uputio je portalu srednja.hr zahtjev za ispravak netočnih navoda u članku 'U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao', koji je objavljen 2. listopada 2026. godine. U nastavku njegov ispravak objavljujemo u cijelosti:
U članku 'U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao' pogrešno je navedeno da će u studentskom domu Palacin živjeti 154 studenta te da je popunjenost doma 46 posto. Broj od 154 odnosi se isključivo na studente koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj, a ne na ukupan broj korisnika.
Prema službenim podacima iz akademske godine 2026./2027., u domu su trenutno smješteni 151 student na subvencioniranom smještaju, 35 studenata na nesubvencioniranom smještaju te 21 student na međunarodnim akademskim mobilnostima, odnosno ukupno 207 studenata. Za drugi semestar prijave studenata na međunarodnim akademskim mobilnostima još nisu otvorene te se očekuje da bi tijekom akademske godine ukupan broj studenata koji koriste smještaj mogao dosegnuti približno 250.
Stoga podatak o 46-postotnoj popunjenosti ne predstavlja stvarnu popunjenost doma jer je izračun napravljen na temelju samo jedne kategorije korisnika smještaja.
Nikolina Čvorak Šego, univ.mag.oec.
Ravnateljica
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