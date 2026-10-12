Veliko sveučilište dobiva Prirodoslovni fakultet: Čelnica otkriva što to znači za studente

Odjel za biologiju, Odjel za fiziku i Odjel za kemiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku uskoro odlaze u prošlost. To je sveučilište, naime, osnovalo novi fakultet naziva Prirodoslovni fakultet koji će objediniti spomenuta tri odjela. Proces osnivanja fakulteta zadnjih je mjeseci prolazio procedure na sveučilišnom Senatu, što je obuhvaćalo i izradu Elaborata o opravdanosti osnivanja. Taj elaborat, koji se sastajao od analize znanstvene djelatnosti, organizacijskog ustroja, kadrovskih potencijala, prostornih uvjeta, opreme i troškova, pokazao je da opravdanost postoji. Inicijativu za osnivanjem dao je osječki rektor Drago Šubarić.

- Sveučilišno vijeće utvrdilo je da su osigurana financijska sredstva za osnivanje i rad Prirodoslovnog fakulteta u Programskom ugovoru Sveučilišta i da osnivanje Fakulteta neće imati dodatne troškove. Zbog spajanja poslovanja i administrativnih poslova, mogu se očekivati uštede, stoji u zaključcima sjednica Senata prethodne akademske godine koje su objavljene u Sveučilišnom glasniku.

Imat će 400-tinjak studenata: 'Njihov se studij nastavlja bez ikakvih prekida'

Detalje novog fakulteta otkriva nam imenovana privremena dekanica Prirodoslovnog fakulteta Elvira Kovač-Andrić, izvanredna profesorica Odjela za kemiju. Kaže kako dobivaju snažnu i samostalnu instituciju umjesto tri manja odjela bez pravne osobnosti. Prema trenutačnim podatcima sam fakultet imat će oko 420 studenata. Najviše ih dolazi s Odjela za biologiju (250), zatim s Odjela za kemiju (120) i Odjela za fiziku (53).