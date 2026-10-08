Superizborna godina u Zagrebu: Nove dekane bira najveći faks u Hrvatskoj, kao i FER, Medicina...

Na čak 18 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ovoj se akademskoj godini održavaju dekanski izbori. Budući da zagrebačko sveučilište ukupno broji 35 fakulteta, jasno je da je ova akademska godina superizborna.

Devet fakulteta sigurno dobiva nove čelnike: Ekonomski, FER, Filozofski, Medicina...

Tako će ukupno devet fakulteta dobiti nove dekane jer sadašnjima završava drugi mandat te se ne mogu ponovno kandidirati. Među njima najveći je fakultet u državi, Ekonomski u Zagrebu, gdje dekanici Sanji Sever Mališ završava drugi mandat. Nadalje, drugi mandat završava i dekanu Vedranu Bilasu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), kao i dekanu Domagoju Tončiniću na Filozofskom fakultetu.

Nadalje, novog dekana ili dekanicu dobit će Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF) gdje drugi mandat završava Anti Biliću Prciću. Birat će se novi dekan i na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) gdje Zdenku Tonkoviću završava drugi mandat. U istoj situaciji je Domagoj Damjanović na Građevinskom fakultetu gdje će isto dobiti novog dekana ili dekanicu.