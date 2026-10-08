Superizborna godina u Zagrebu: Nove dekane bira najveći faks u Hrvatskoj, kao i FER, Medicina...

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08. listopad 2026.
Ova akademska godina na Sveučilištu u Zagrebu bit će superizborna. Na čak 18 fakulteta održavaju se dekanski izbori.
Na čak 18 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ovoj se akademskoj godini održavaju dekanski izbori. Budući da zagrebačko sveučilište ukupno broji 35 fakulteta, jasno je da je ova akademska godina superizborna.
Tako će ukupno devet fakulteta dobiti nove dekane jer sadašnjima završava drugi mandat te se ne mogu ponovno kandidirati. Među njima najveći je fakultet u državi, Ekonomski u Zagrebu, gdje dekanici Sanji Sever Mališ završava drugi mandat. Nadalje, drugi mandat završava i dekanu Vedranu Bilasu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), kao i dekanu Domagoju Tončiniću na Filozofskom fakultetu.
Nadalje, novog dekana ili dekanicu dobit će Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF) gdje drugi mandat završava Anti Biliću Prciću. Birat će se novi dekan i na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) gdje Zdenku Tonkoviću završava drugi mandat. U istoj situaciji je Domagoj Damjanović na Građevinskom fakultetu gdje će isto dobiti novog dekana ili dekanicu.
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