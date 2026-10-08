Hrvatski studenti ostvarili povijesni uspjeh: Kući nose medalju, a ponos su i svojih fakulteta

Hrvatska je posada ove godine ostvarila najbolji rezultat na Svjetskom studentskom jedriličarskom prvenstvu dosad. Posada koju su činili Nika Manestar, Roko Stipanović, Antonio Lukšić i Andrea Jurić osvojila je brončanu medalju na prestižnom natjecanju koje je ove godine održano u Splitu. To je ujedno treća medalja koju je neka studentska ekipa iz Hrvatske osvojila na međunarodnom natjecanju.

- Posebno čestitamo našoj studentici Niki Manestar na ostvarenom rezultatu te joj želimo mnogo uspjeha u daljnjoj sportskoj i akademskoj karijeri!, napisao je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu studentici, koja je u ekipi bila taktičarka.

Natjecanja u jedrenju, pa tako i ona koja organizira Međunarodni savez sveučilišnog športa (FISU), provode se tijekom nekoliko dana, a sastoje se od niza utrka u kojima se primjenjuje sustav niskih bodova. To znači da ekipe koje prve stignu do cilja dobivaju najmanji broj bodova, a na kraju natjecanja pobjeđuje ekipa koja je u svim utrkama skupila najmanje bodova.

Prva je bila Italija

Na natjecanju je zlato s 34 boda osvojila Italija, druga je bila Poljska s 36 bodova, dok je hrvatska ekipa s 40,92 boda zauzela treće mjesto. Četvrta je bila Norveška s 45 bodova, a peta Austrija s 52 boda.

- Posljednji dan donio je upravo ono što je obilježilo cijelo prvenstvo – veliku neizvjesnost i borbu sve do samoga kraja. Razlike među natjecateljima bile su male, a svaki je bod bio ključan za ukupni poredak. Nakon pet dana jedrenja konačni rezultati odlučeni su tek nakon posljednjih utrka, kada je postalo jasno tko će zauzeti najviša mjesta u ukupnom poretku, napisao je FISA u priopćenju.

'Natjecanje je pružilo priliku i za upoznavanje novih ljudi'

Natjecanje se u Splitu održalo od 28. rujna do 2. listopada. Na njemu je sudjelovalo oko 150 sudionika s 40 sveučilišta iz 15 država i četiri kontinenta. Tijekom pet natjecateljskih dana u splitskom akvatoriju nastupili su studenti iz Australije, Austrije, Kanade, Češke, Španjolske, Njemačke, Mađarske, Italije, Japana, Južne Koreje, Malezije, Norveške, Poljske, Singapura i Hrvatske.

- Osim samih sportskih rezultata, prvenstvo je pružilo priliku za okupljanje mladih sportaša iz različitih dijelova svijeta. FISU Svjetsko sveučilišno prvenstvo u jedrenju povezalo je sveučilišni sport i jedrenje, pruživši natjecateljima priliku ne samo za natjecanje na regatnom polju, već i za upoznavanje novih ljudi, razmjenu iskustava i stvaranje novih prijateljstava, dodali su u priopćenju.