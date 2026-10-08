S FER-a otkrili iz kojih im je škola došlo najviše novih studenata: 'Stižu iz 51 različitog grada'

Na većini fakulteta nastava je i službeno započela. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) je još protekli petak održano uvodno predavanje. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, nakon poslovne ekonomije na Ekonomskom u Zagrebu, studij s najviše upisanih brucoša upravo je elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na FER-u

Iz kojih škola ove godine dolazi najviše brucoša FER-a?

Tako je na uvodnom satu pozdravljeno 666 brucoša, a neki od njih bili su ovogodišnji najmaturanti o kojima smo pisali. S FER-a su u priopćenju otkrili još neke zanimljive podatke o strukturu upisanih. Tako je među brucošima 23 posto djevojaka i 84 međunarodna studenta.

Novi studenti FER-a dolaze iz 51 različitog grada, a najviše ih je iz Zagreba, iz kojega dolazi više od polovice nove generacije. Slijede Split, Zadar, Varaždin, Osijek i Karlovac. Nedavno je FER dodijelio priznanja školama koje su izvrsno pripremile maturante za upis njihovog studija, a s fakulteta su sada otkrili i iz kojih škola dolazi najviše ovogodišnjih brucoša.

- Prednjače XV. gimnazija, Tehnička škola Ruđera Boškovića, X. gimnazija 'Ivan Supek', V. gimnazija i Gimnazija Lucijana Vranjanina iz Zagreba, a na listi prvih osam našle su se i III. gimnazija iz Splita, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga iz Zagreba te III. gimnazija iz Osijeka, stoji u priopćenju ovog fakulteta.

Ističu i podatak da studenti koji su upisali studij na hrvatskom jeziku dolaze i izvan Hrvatske.

- Ove godine FER su upisali studenti iz Ukrajine, Sjeverne Makedonije, Sirije, Turske, Crne Gore, Kanade, Mongolije, Rusije, Bosne i Hercegovine te Sjedinjenih Američkih Država, navode s FER-a.

Otkrivaju i da je 84 studenta koji su stigli na razmjenu stiglo iz 16 zemalja, od Čilea do Tajlanda.

Imaju i Buddy program

Dio fakulteta brucošima nudi i pomoć studenata mentora. To su studenti viših godina koji pomažu novim studentima u snalaženju na fakultetu, u akademskim obavezama, informiranju o organizaciji studija i studentskom životu. Tako je i na FER-u, gdje se taj program naziva Buddy program.

- Svaki buddy dobiva grupu od šest do osam brucoša kojima je na raspolaganju za savjete i pitanja tijekom prvih mjeseci studiranja – od organizacije studija i odabira predavanja do studentskog života i uključivanja u studentske udruge. Sličnu podršku međunarodnim studentima pruža i ESN Zagreb Buddy program, koji povezuje međunarodne i domaće studente. Buddyji pomažu studentima koji dolaze na razmjenu u snalaženju u Zagrebu i svakodnevnom životu, od pronalaska smještaja i praktičnih informacija do upoznavanja grada, fakulteta i lokalne kulture. Na taj način međunarodni studenti već od prvih dana imaju priliku povezati se sa svojim novim kolegama i lakše se uključiti u život FER-a i Zagreba, priopćeno je s FER-a.

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