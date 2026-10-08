Profesor prijavljen za seksualno uznemiravanje više nije zaposlenik fakulteta: Brani se sa slobode

Profesor Dominik Vuletić više nije zaposlenik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (EFZG), piše Ana Raić za Index. Vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu u novom slučaju u kojem ga se tereti za spolno uznemiravanje studentice. Dva i pol mjeseca proveo je u istražnom zatvoru.

Ovo nije prvi put

- Osobi na koju se odnosi Vaš upit prestao je radni odnos na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 26. kolovoza 2026. godine. Slijedom toga navedena osoba više nije zaposlenik Fakulteta, ne radi sa studentima, ne izvodi nastavu niti obavlja druge poslove na Fakultetu, odgovorili su s EFZG-a za Index.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je Vuletić uhićen zbog sumnje na takav čin. Isto se dogodilo 2020. godine. Jedna 20-godišnja studentica tada ga je prijavila navodeći da joj je slao neprimjerene poruke i dirao ju po tijelu. Nakon njezine prijave, kazneno ga je prijavila policija te je predan u pritvor, međutim Državno odvjetništvo ga je pustilo da se brani sa slobode uz mjere opreza. Vuletić je tada odbacio optužbe.

U međuvremenu napredovao u zvanje izvanrednog profesora

- Nemam komentara jer je istraga u tijeku, osim da nisam kriv. Namjeravam poduzeti pravne radnje da se zaštitim i mogu samo reći da sam zahvalan mojoj obitelji koja razumije, rekao je Vuletić, prenosi Index.

Dana 31. listopada 2022. protiv njega je podignuta optužnica zbog kaznenog djela bludne radnje, a postupak je još uvijek u tijeku. Tada je nastavio raditi na EFZG-u te je i napredovao u zvanje izvanrednog profesora.