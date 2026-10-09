Velika novost za studente Medicinskog fakulteta: 'To je neupitan korak naprijed'

Osnovana je prva Katedra za hitnu medicinu u Hrvatskoj, i to pri Medicinskom fakultetu u Rijeci (MEDRI). Vršitelj dužnosti pročelnika je Alen Protić, dosadašnji pročelnik Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu te dugogodišnji predstojnik Klinike za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC-a Rijeka.

Novost za studente šeste godine

U razgovoru za srednja.hr Protić objašnjava da je katedra s radom počela ove akademske godine, no zapravo nastavlja dosadašnju nastavu, koja se većim dijelom izvodila na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu. Riječ je o kolegiju Prva pomoć na prvoj godini studija, na hrvatskom i engleskom jeziku, te kolegiju Hitna stanja 1, također na oba jezika. Potonji se već nekoliko godina održava upravo zahvaljujući liječnicima OHBP-a KBC-a Rijeka.

- Studenti šeste godine dobit će novost: u sklopu kolegija Hitna stanja 2 vježbe će dijelom obavljati u vozilima Hitne medicinske pomoći, a dijelom u našim nastavnim bazama, među kojima su OB Karlovac, OB Pula i OB Požega. Što se tiče razvoja struke, osnivanje Katedre je neupitan korak naprijed. Pravi napredak moguć je samo ako postoje uvjeti za razvoj znanosti i kvalitetnu edukaciju mlađih kolega, navodi Protić.

Odluka za pokretanjem 'pala' je kada su se ispunili osnovni uvjeti: kadrovski, prostorni, nastavni i znanstveni.

- Prve ideje o osnivanju Katedre javile su se prije desetak godina, s razvojem hitne medicine kao struke. Pojavom prvih specijalista hitne medicine sve se jasnije nametala potreba za njihovim znanstveno-nastavnim angažmanom. Posljednjih nekoliko godina liječnici OHBP-a pokazali su visoku motiviranost i stručnost u izvođenju vježbi na više kolegija, i u bolničkom sustavu i u simulacijskoj medicini Kabineta vještina Medicinskog fakulteta u Rijeci, ističe Protić.

'Trebalo bi ih bolje pripremiti za izazove'

Na pitanje smatra li da će osnivanje ove Katedre još više povećati interes maturanata za MEDRI, Protić odgovara - hitna medicina mladima je vrlo zanimljiva i nerijetko im je jedan od glavnih motiva za upis na medicinski fakultet.

- Ipak, današnji su mladi dobro informirani, pa im upravo Katedra jamči da se struka razvija, što može biti presudno pri odabiru životnog poziva, mišljenja je Protić.

Za kraj poručuje da studenti ovime zadržavaju kontinuitet kvalitetne nastave iz područja hitne medicine i reanimatologije, a uz to dobivaju novu kvalitetu edukacije u vanjskim nastavnim bazama. Sve to trebalo bi ih bolje pripremiti za izazove koji ih čekaju nakon stjecanja diplome doktora medicine.